低卡饱腹减脂餐！巨好吃的鸡胸肉烤时蔬，简单零失败

今天给大家分享一款低卡饱腹的减脂餐，超美味的鸡胸肉烤时蔬，简单零失败，拌一拌，烤一烤就可以啦！好吃还不怕胖，特别适合减脂期的宝宝们，喜欢的朋友们一定要试试哦～

准备食材：

食材：鸡胸肉1块，贝贝南瓜半个，玉米半根，秋葵2根，圣女果10个，胡萝卜1截，蒜球1个，西兰花适量。

调料：料酒1勺，生抽1勺，蚝油1勺，黑胡椒1勺，盐1勺，橄榄油2勺。

具体做法：

1.所有食材洗净准备好，大蒜剥粒。鸡胸肉切成块，加入蒜瓣，1勺料酒、1勺生抽、1勺蚝油、黑胡椒碎、盐抓匀腌制30分钟以上。

2.将所有时蔬全部切好十2勺橄榄油+适量黑胡椒碎+盐充分抓匀。

3.将所有时蔬放入铺好油纸的烤盘上，铺上鸡胸肉拌匀，放入提前预热好的烤箱，190度烤30分钟即可。低卡饱腹，简单又好吃的鸡胸肉烤时蔬就做好啦～

非常好吃，夏天天气太热不想进厨房做这道菜真是太方便了，洗一洗切一切拌一拌往烤箱一扔就可以坐享美食啦。食材丰富，营养均衡，还可以换自己想吃的食材，低脂又美味，好吃还不怕胖，天热也不用待在厨房受罪了，喜欢的朋友赶紧安排起来吧～

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