警惕孩子身边的“隐形杀手”，6大地方要注意

都说远亲不如近邻，但如果邻居不靠谱，恐怕吃的苦头也不小。

当然，今天跟大家说的不是漏水装修的琐事，也不是“隔壁老王”的破事，而是和一个“偏方”有关。

前不久，湖南长沙一个６个月大的宝宝，突然开始出现反复高热，并且间断抽搐20多天，父母紧急送往儿童医院治疗，一检查把医生吓一跳：孩子体内血铅含量达到429μg（微克）/升！

要知道根据我国儿童静脉血铅水平标准：

血铅量：<20μg/L不需治疗；

20~45μg/L 不一定有症状，但需要治疗；

45~70μg/L出现轻微症状；

70~100μg/L明显症状；

高铅血症：连续两次静脉血铅水平100～199μg/L；

铅中毒轻度：连续两次静脉血铅水平200～249μg/L；

中度：连续两次静脉血铅水平250～449μg/L；

重度：连续两次静脉血铅水平等于或高于450μg/L

也就是说，这名婴儿的症状，是中重度铅中毒的表现。

如此程度的中毒程度，对于这么小的宝宝来说有些难以理解，毕竟能接触到的物品，能吃到的食物有限，其他检查也未见什么明显的异常。

经过医生反复的询问，家长才想起来，自家娃因为有些湿疹，邻居便提供了一个偏方——“黄丹粉”。

因为急于治疗，父母天天给孩子“黄粉”加身，这才导致了铅中毒。

有看官得问了，这黄丹粉是什么？

黄丹粉也叫红丹或铅丹，化学上叫四氧化三铅，确实有药用，但也有相当的毒性，原因就在里面的“铅”。

就和砒霜一样，安全性非专业人士根本无法驾驭，更何况婴幼儿皮肤薄，解毒差，用了这东西，会对多器官造成损害，消化系统、血液系统、神经系统全被波及。

看了看日历，嗯，是0201年了，但是类似的事还是一再发生。

2007年，湖南就曾经发生过6个月女婴重度铅中毒的事，也是家人使用“黄丹粉”来治疗红臀、痱子。

2019年，湘西一名10月大的女婴出现了持续的呕吐、抽搐，同样是“黄丹粉”的毒害。

2020年，深圳一名5个月大的宝宝因为流口水，涂了奶奶托人找来的一种含铅药粉，出现铅中毒。

对于连“黄丹粉”都梅雨听说过的家长来说，自然不会给孩子用这玩意儿。但是，对铅中毒的警惕，父母一刻都不该放松。

自古以来，铅就一直伴随着人们的生活生产，饮食医疗，涂料器具，都有它的踪迹。

尤其是医疗用途，古代中医和西医都发现过铅的药用价值，能治溃疡、痢疾，能杀虫、止血、镇静等等。

但人们发现，使用它会导致严重的铅中毒，比如《本草纲目》就说“铅性带阳毒，不可多服”。

最典型的就是历史上那些爱炼丹想升仙的皇帝，都因为铅中毒“升仙”了。

如今，现代医学除了一些特殊情况，基本不会再用含铅的药物用于日常医疗，但在民间，含铅药物还是有一定的市场。

铅中毒有什么表现

铅是一种有累积性的神经毒性重金属元素，在人体内主要分布在大脑、肝脏、肾脏和骨骼，还会在牙齿和骨骼中储存下来，随着时间不断累积。

如果接触铅含量较多，就会发生急性或慢性中毒：

急性中毒：临床会出现头晕头痛、恶心呕吐、全身无力、肌肉关节酸痛、剧烈腹绞痛、便秘或腹泻、肝脏肿大、肝脏有压痛感、黄疸、血压升高，并合并出现血红素尿。

慢性中毒： 初期可能会脾气暴躁、注意力不集中、记忆力减退、理解力降低、多动、啃手指、踢东西等。

长期可能会体格发育受影响，体弱易感冒。

低浓度铅接触可能没有明显症状，也会对身体产生一系列伤害，造成大脑和神经系统损伤，导致生长发育落后、学习和行为障碍、听力和语言问题等。

如果血铅过高，就会出现贫血，神经衰弱(头昏头痛、记忆力减退、睡眠障碍)，多发性神经病变(肢端麻木、肌无力、肌肉麻痹)，脑病变（抽搐、嗜睡、精神障碍、脑水肿、昏迷）等症状。

而从严重铅中毒中恢复过来的儿童，可能会留有失聪、智力低下和行为紊乱的问题。

总之，这种伤害，往往终身、不可逆！

当孩子出现这些症状又找不到病因，“铅中毒”可能是一个隐藏元凶。

虽然上文中，我们提到了中国对于血铅检测的数值标准，但其实铅对人体，根本没有安全值。

世界卫生组织就曾经警告：没有已知不会带来有害影响的铅暴露，也没有已知的安全血铅浓度。

大量的全球性研究表明，即使血液中是较低水平的铅，也会引起儿童神经系统和体格发育障碍。

因此，理想的血铅水平应该是0。

可能藏铅的6个地方

可能会有人说“我不用偏方给孩子治病保健，不会铅中毒”，但其实我们身边接触铅的途径一点都不少！

人体对铅及化合物的吸收途径大致有三种：呼吸道、消化道和皮肤，皮肤只对少数有机溶剂的铅有吸收作用。

而对孩子来说，消化道是最重要的铅摄入途径，而且由于儿童吸收多、排泄少，更容易铅中毒。

这些可能含铅的东西可要小心了：

1.含铅油漆涂料

说到装修污染，可能很多人都知道小心甲醛、苯，但是油漆和涂料中还含有铅，虽然含铅油漆已经很少使用，但年久陈旧的房子，或使用伪劣油漆、涂料、装饰材料、装修用材、彩色塑胶地板，含铅的几率很大，包括墙壁、门窗、家具。一些车内装饰品，也存在高铅风险。如果有破损现象，孩子们很有可能接触到增加铅中毒的风险。

铅含量超标，住进去也会导致铅中毒，家长在装修的时候，要选择不含铅的材料。

2.劣质玩具、文具、家庭用品

有些色泽鲜艳的劣质喷漆玩具比如小锤子、小汽车、彩色积木等，儿童用品比如儿童餐椅、围兜和餐盘等漆层中含量较高的可溶性铅，虽然完整产品中的铅不会经过皮肤吸收，但是如果宝宝啃咬，就会通过消化道吸收慢慢进入儿童体内。

另外，一些陶瓷餐具，特别是餐盘中间带有彩釉的也可能含有铅，如果有锡制的壶、碗、勺也会含有铅，不要用来盛装醋、酒。

等孩子大一些，劣质的铅笔、彩色蜡笔、水彩笔、彩色胶泥、涂改笔，也可能含有铅。

在这里说个冷知识：铅笔的芯是石墨，可不是铅，但铅笔涂层上的含铅颜料就要小心了。

3.含铅的食品

传统工艺松花蛋(制作过程中含有氧化铅)、爆米花、炒米、膨化食品，用锡焊的铁皮罐头、和没有洗净的蔬菜水果，都有含铅的可能。

4.化妆品

爱美之心妈妈有之，但很多化妆品中会含有铅，比如口红、指甲油、染发剂，尤其是美白产品等，妈妈涂抹口红后亲吻宝宝，或者孕期、哺乳期的妈妈，接触含铅的化妆品、护肤品，就会传递给宝宝。

5.二手烟、三手烟

严重声讨爱抽烟的爸爸！烟草里的尼古丁、一氧化碳、烟尘已经很可怕了，每克香烟中还含0.8微克的铅，被动吸烟也会导致宝宝血铅含量升高。

二手烟、三手烟的成分里也含有铅的成分，还含有致癌物质，危害非常大。

6.化工厂

近些年来多地密集发生的儿童血铅中毒事件有一个相似的特点：孩子的生活周边有着含铅等重金属类的工业企业分布。

如果家附近有化工厂，比如冶炼厂、精炼厂、采矿厂等）周围，空气、土壤、水源受到铅污染，就会导致宝宝体内摄入铅。

粉尘形式逸散的高污染铅行业比如油漆制造、染料制造业、塑料制造业、玻璃陶瓷制造业等。

蒸气和烟尘形式逸散的铅污染行业有印染业、铅蓄电池业、电子电焊业、金属溶炼业、印刷业铸字、食品罐头制造、辐射防护材料制造等。

同时，避免宝宝在加油站、汽车站长时间逗留。

如果父母工作环境含铅，就要注意家中鞋袜的摆放，定期洗刷，更换衣物，并清洁地面。

如何预防铅中毒

“环境”是预防孩子铅中毒的主要方面，但是彻底消除铅污染需要很长的时间。眼下父母能做到一些力所能及的事：

1.经常洗手

有研究文献发现，男孩的血铅水平往往会高于女孩，排除生活环境的差异，可能和男孩的卫生习惯相对较差，活动范围更广有关。

如果孩子手脏，不经常洗手，铅尘容易在进食过程中进入体内，而一次洗手可以消除90%以上附着的铅。

另外要勤给孩子剪指甲，防止铅尘藏在指甲缝。

2岁以后的孩子纠正吃手、啃玩具的习惯，使用文具不要用嘴咬。

2.放入口的都要清洁

能够清洗的玩具、用品都要定期清洁，果蔬可以使用一些安全清洁剂，剩饭菜（最好不剩）和餐具要加防尘罩。

儿童餐具避免选择鲜艳图案和伪劣产品。

3.庭扫除开窗通风

如果居住环境有可能含铅的排放，或者在公路、马路边，父母需要做好卫生工作，减少附着在家里的铅颗粒。

多用湿抹布和拖把清洁家具、地板，不要让孩子在工厂、马路附近玩耍。

身高1米以下的孩子，不要在马路边行走，可以用高景观车或抱起孩子。

4.少吃含铅食品

皮蛋、爆米花、膨化食品、罐头等等能少吃就少吃，不用长时间滞留在管道中的自来水给孩子喝。

早上用自来水时，可以先将水龙头打开片刻，这时候的水可以留着冲卫生间，再接水。

水管分冷热的，不要喝热水管道的水。

这里再提醒爸爸妈妈们，目前没有能促进排铅的食物！但是保证营养均衡，充分摄入钙、维生素C、铁、锌等营养物质，比如动物的全血、肝脏（考虑安全性1周1~2次）、肉类、蛋类、海产品、新鲜蔬菜、水果等，还可以多喝酸奶、牛奶，其中乳清蛋白，可以减少铅的吸收，降低铅在血液中的浓度。

5.父母戒烟

不在孩子面前抽烟也没用，因为烟尘在抽烟的时候已经附着在吸烟者的手指、毛发和衣服上。

母体也会通过母体胎盘、哺乳传输铅，所以在准备怀孕前，可以测一下血铅水平。

最后，9-12个月的宝宝可以进行一下血铅检测，在2岁前再复查1次。

如果发现血铅有异常但暂时不需要治疗，可以3~6个月后复查。

如果真的需要做驱铅治疗，一定是医生根据检查结果来决定，安排住院治疗，并在专业指导下进行。父母不要自行买排铅药/排铅保健品，别铅没排出又出现其他问题。

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