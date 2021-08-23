人口计生法已修改！可以生四胎了？

2021年8月20日，《人口与计划生育法》最新修改完成！

修改重点如下：

1.明确实施三孩生育政策。

2.取消社会抚养费。

3.支持优生优育。

4.支持设立父母育儿假。

5.减轻生育、养育、教育负担。

6.新增保障妇女就业合法权益规定。

7.加强婴幼儿照护服务。

8.保障计划生育家庭合法权益。

其中倍受关注的一点就是社会抚养费的取消，这意味着超生罚款的时代正式宣告结束，以后生四胎、五胎也不会罚款。所以，愿意多生的都可以生。

其次是设立父母育儿假。虽然这个概念已经提了很多次，但是一直处于摸索阶段，此次在法律层面上明确了育儿假，想来会大力推动这一假期的具体实施。

然后是婴幼儿照护服务。多数人不愿生的原因还是在于经济压力大、精力吃不消。如果有了大量托育机构，就可以分担父母的压力，甚至让女性从养娃带娃中解放出来，投入职场。

各种利好生育的措施接连颁布，年轻父母又是如何看的呢？

“影响不大，想生的怎么都会生，不想生的还是不生。”

“亚历山大，一胎都还没计划。”

这个网友太有想象力，已经想到接送孙子孙女上幼儿园了。。。

“一胎都不想生，二胎三胎四胎雨我无瓜。”

姐妹，你确定男人就愿意生？

就目前的生育政策，大家愿意生几个？

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