现在的小朋友都多才多艺，绘画、钢琴、舞蹈、书法……很多小朋友在幼儿园阶段就有一技之长了。

前不久，河南一位妈妈送6岁女儿去幼儿园，顺便拍下了女儿走路的姿势。没想到，这段视频传到网上却引起了诸多争议。

画面中，我们看见这位女孩走路时抬头挺胸，昂首阔步，竟是正儿八经的“模特步”。身姿飘逸，走路带风，好像脚下就是她的T台。

太抓眼球了！所过之处，老师和小朋友的目光都忍不住聚集在她身上。

走着模特步来上幼儿园的小朋友，实在是罕见。

但其他家长和网友们看了，就不太淡定了。

虽然很多人认为：这样的女孩显得很有气质，自信满满。

但是更多人觉得：这种走路姿势太成人化，显得太做作，在群体里很容易被孤立。

还有人提出观点，小孩子就要有小孩子的样子。

有家长直言，不希望女儿成为这个样子。

小女孩日常生活中走“模特步”，是气质的展现，还是特立独行？

小朋友在幼儿园表现得与众不同，真的会不合群，被孤立吗？

各位宝妈，你们怎么看呢？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)