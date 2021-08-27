4个实用好物，解放宝妈，搞定“饭渣”

家有“小饭渣”，每次吃饭都跟打仗一般，让家长头疼的很。这该怎么办？给大家推荐几个实用好物，帮你搞定“饭渣”：

1.儿童餐椅

宝宝年纪小，给他准备一张儿童餐椅很有必要。让宝宝坐在儿童餐椅上跟大人一起吃饭，不仅可以避免过分宠溺，又能让他安稳吃饭。

2.练习筷

很多家长总是一勺一勺给宝宝喂饭，这样既不卫生，又影响宝宝自主吃饭能力的培养。宝宝年纪较小，父母可以给他准备一套专属的儿童餐具，让他体会到自主吃饭的乐趣。而且，宝宝大了以后，就可以自己用练习筷自己吃饭，这样既能锻炼他的手指活动能力，也有利于大脑发育。

3.辅食机

建议大家买一个辅食机，将宝宝不爱吃的食物用辅食机打成泥，然后加进宝宝爱吃的食物中，这样既能满足宝宝的饮食喜好，又能让其保持营养均衡。

4.围兜

宝宝吃饭时总是乱动，很容易把衣服弄得脏兮兮的，有的家长便感到不耐烦。宝宝学吃饭需要一个过程，不能因为担心会把衣服弄脏就不让他做。父母可以给宝宝准备一个饭兜，这样宝宝吃饭时就不会把饭菜撒得到处都是。

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