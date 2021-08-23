怀孕后就要穿防辐射服？拒绝智商税！

日常生活中，家用电器、电子产品产生的辐射无处不在。不少准妈妈担心辐射会影响胎宝宝的健康成长，便想方设法进行避免。其中最常用的方法就是穿防辐射服。事实上，孕期穿防辐射服根本不起作用！拒绝智商税，我们一起来看看今天的小课堂：

什么是辐射？了解一下



辐射在生活中广泛存在，常见的主要有以下三种：

1.天然辐射

水、有机食物、建筑材料、土壤中都有微量的放射性元素，会产生一定辐射。

2.电离辐射

这种辐射主要是伽马射线、X线等。

3.非电离辐射

日常生活中的家用电器和电子产品会产生非电离辐射，比如红外线灯、无线电波、微波等。

怀孕后要不要防辐射？

许多准妈妈为了避免遭受辐射，穿上了防辐射服。实际上，日常生活中并不是全部辐射都会对胎宝宝健康产生不利影响。有的辐射需要远离，有的辐射根本不需要防护。

孕期防辐射，主要目的是避免或减少电离辐射对母婴健康的影响。而电离辐射的主要来源就是医学放射性检查，比如CT检查、X线检查等。需要提醒大家的是，孕期在必要情况下也可以做放射性检查，医生会帮助准妈妈做好防辐射工作。

天然辐射剂量微小，目前没有证据证明它会影响人体健康，准妈妈不用过于担心。

相比于天然辐射，日常生活中电子产品使用广泛，使用时间长，准妈妈担心这些辐射会影响母婴健康。事实上，手机辐射的主要涟源市高频无线电波，它是一种非电离辐射，并不会危害人体健康。准妈妈可以正常使用手机，只需注意劳逸结合即可。非电离辐射既不会影响细胞，也不会破坏DNA，不管准妈妈使用电脑多长时间，即使整个孕期都在使用电脑，都不会增加流产风险。

防辐射服真的可以防辐射吗？

防辐射服在生产过程中加入了一些金属丝，这些金属丝对非电离辐射有一定的防护效果。但是我们刚刚说过，非电离辐射根本就没有必要进行防护。

再说，目前没有科学研究可以证明非电离辐射会影响人体健康。真正会影响人体健康的电离辐射如X射线、核辐射等，在日常生活中遇到的概率很低，而且市面上出售的防辐射服根本防护不了。

总之，防辐射服是一件鸡肋产品，无害的没必要防护，有害的防不住。再说，防辐射服透气性差，准妈妈穿上后，往往会感到很闷热很难受。

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