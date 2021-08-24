尬s了！怀孕后总放屁，咋办？

怀孕后，有的准妈妈发现自己变得总爱放屁，有时一天能放十几个，而且味道还很大，尬得不要不要的，这可怎么办？

怀孕后为何总爱放屁？

怀孕后爱放屁，通常是以下这些原因造成的：

1.子宫增大

随着孕期的增长，准妈妈的子宫越来越大。肠道遭到子宫压迫，蠕动速度就会变慢，胃部容易发生胀气，进而出现放屁多的情况。

2.暴饮暴食

怀孕期间，准妈妈常常会感到肚子饿。如果吃了土豆、红薯、洋葱等容易胀气的食物，或者暴饮暴食，就会导致放屁次数增多。因此，准妈妈一定要控制好进食量，不要过度进食。

3.激素变化

女性怀孕后，体内黄体素的水平会大幅上升，影响肠道的正常蠕动，进而引发消化不良。准妈妈肠道蠕动慢，放屁次数就会变多。

准妈妈消化不良，还有可能会有便秘问题，导致毒素长时间堆积在体内无法排出。这就会导致不仅放屁多，而且放屁臭。

如何缓解这份尴尬？

1.腹部按摩

使用正确方法按摩腹部。通常而言，子宫位于腹部中央，所以准妈妈按摩时要避开这个部位，以免引发宫缩。如果准妈妈有出血、子宫收缩等情况，请马上停止按摩。

2.多吃纤维素

孕早期，准妈妈需要摄入充足蛋白质满足胎儿的生长发育所需。而面食类、豆类、淀粉类食物不但容易胀气，还会引发肠胃不适。准妈妈在摄取充足蛋白质的同时，要少吃这些食物，多吃富含纤维素的食物，以免发生胀气。

3.少吃多餐

准妈妈有胀气的问题，一定要少吃多餐，每一顿饭少吃一些，吃到5-6分饱就可以了，然后根据情况适量加餐，减轻肠胃的消化负担。请注意，流质食物饱腹感不强，建议吃半固体食物为好。

4.饭后常散步

想要促进肠道蠕动，散步是一个很好的方法。准妈妈身体健康，胎儿发育良好就不容易有早产风险，吃完饭半小时到1小时后可以外出散步20-30分钟。如果居住地附近没有适合散步的地方，可以在家里来回走动，同样可以促进肠道蠕动。

5.多喝温开水

准妈妈体内堆积大量粪便时，胀气会变得更加厉害。多喝温开水有助于润滑肠道，有助于排出大便。提醒大家，喝温开水促排便是最好的选择。

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