这样教宝宝学说话，让ta轻松开口

宝宝三个月左右，就会开始发出咿咿呀呀的声音，6个月左右进入“语言前期”。家长要经常和宝宝说话，帮助他更好地发展语言表达能力。那么，如何让宝宝学说话呢？

经常和宝宝说话可以促进语言能力

出生后10个月，宝宝慢慢开始懂得词汇的意义。听懂词义后，宝宝会开始模仿爸爸妈妈的发音，经过一段时间的强化训练就可以说出词语。这就是宝宝学习语言的全过程。宝宝只有在和大人的交流过程中才能让自己的语言越来越丰富，所以，家长要经常和宝宝说话，促进他的语言发展。

提醒大家，宝宝各项能力都有最佳发育期，错过了就很难弥补。宝宝语言发育的最佳时期是2-5岁。其中2岁左右是宝宝口语发展最敏锐的时期，而5岁左右是宝宝掌握词汇最快的时期。

如何帮助宝宝掌握更多词汇

为了促进部语言能力发展，妈妈在照顾宝宝时要经常和他说话。虽然宝宝年纪小还听不懂爸爸妈妈说的是什么，但这是语言发展是一个必经过程。在跟宝宝说话时，妈妈要把声音和实物或动作结合起来，方便宝宝更好的理解。比如，用手拿起水杯喝水，然后跟宝宝说“喝水”。

帮助宝宝学习词汇时，妈妈要充分利用生活中的常见实物词汇进行扩展。比如动物、食物、器物等相关关联词。研究发现，4岁宝宝掌握的词汇中，50%是名词，27%是动词。由此可见，父母要注重名词或动词的训练，这样可以帮助宝宝学会更多更丰富的词汇。

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