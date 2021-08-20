为激励生三孩，北京又出新政策：奖励30天生育假！

眼见三孩开放了，大多数人却没有很强的生育意愿。对此，各地政府接连提出奖励政策。

最受关注的就是不久前，四川攀枝花市提出，生二孩、三孩每月每孩奖励500元现金。虽然钱少，但毕竟是第一个实施育儿补贴的城市，这让攀枝花市一度登上热搜。

紧接着，北京也凭借三孩奖励在热搜榜上火了一把。不过这次不是奖励现金，而是奖励生育假。

▲人民网领导留言板截图

简而言之，主要是以下三点：

5月31日（含）后按规定生育三孩的，除规定产假外，还可享受生育奖励假30天，配偶享受陪产假15天。

经所在单位同意，女职工再增加1-3个月假期。

目前是过渡政策，之后还会有新的条例出来。

虽然这只是把一孩二孩所能享受到的生育奖励假，延伸到了三孩。

但是我们可以大胆地想一下，也许下一步就是延长生育假呢？

那这项政策的实行，对提高生育意愿，有多大的帮助呢？我们来看看网友怎么说。

1. 多放假，不如多给钱

2. 影响女性就业及生育后再就业

3. 对本就想生的人是锦上添花，对不想生的人是隔靴搔痒

4. 刺激生娃，应着力于改善就业、教育、养老等问题。

了解完这个奖励政策，你觉得它用处有多大？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)