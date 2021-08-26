一企业推出“妈妈班”，带娃挣钱两不误！网友却道：爸爸班呢？

近日，山东一食品企业推出“妈妈班”。

何为“妈妈班”？简而言之，就是女职工实行弹性工作制。“妈妈班”工作岗位具有以下三个特点：

1.采取灵活上下班时间；

2.不固定总上班时间；

3.以计件计酬为主。

企业称，这一工作制度既有助于解决疫情期间的“用工荒”问题，又兼顾了女职工照顾家庭的需求。

在该企业上班的一位女职工称：“多亏了‘妈妈班’，让我在挣工资的同时还能照顾家庭。”

这位女职工家里有3个孩子，还有年迈的老人需要照顾，她一直没有就业，全家就靠丈夫一个人的收入支撑着。在得知有企业开设了“妈妈班”之后，她火速报了名，现在每个月都能有一份收入，大大改善了家里的经济条件。

为了保障“妈妈班”的顺利运转，企业还推行了多项辅助措施，例如：与女职工签订劳动合同，参加社会保险，并进行岗前培训；开通“妈妈班车”，解决女职工的交通问题；提供补助，鼓励有车的女员工提供顺风车服务……

由此可见，企业也是颇费了些心思。

但是这个工作模式，并没有想象中那样广受欢迎。原因出在了哪里？

先来看@凤凰网 的一份投票结果。

从这份投票结果来看，网友们愤愤不平的一点在于：为什么没有爸爸班？难道爸爸不需要兼顾家庭吗？

另一部分网友觉得拿爸爸班说事儿，就是在无理取闹。

还有一小部分网友担心，这样针对女性的工作模式，会不会影响到女性就业，女性就业已经很困难了。

当然，支持的声音也不少，很多网友都建议全国推广，看来“妈妈班”的需求不小。

对于“妈妈班”，你怎么看？

期待全国推广吗？

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