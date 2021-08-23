了不起！高楼失火，6名男子搭“人梯”救出被困女童

近日，湖南新田一居民楼3楼起火，两名女童被困火场，情况非常危急。在这千钧一发之际，附近居民纷纷赶来，6名男子徒手爬墙，共同打造成了一个“人梯”，最终成功将孩子救出。现场画面令人震撼，又让人感动！

据了解，事发当天，孩子的妈妈因有事外出，留下两个女儿在家，不想却发生了意外。消防员街道报名后，立即出动了2台消防车和14名消防员赶往现场。

让消防战士没想到的是，当他们来到时，周边的邻居们已经自发爬上了阳台，只见6名男子爬上了外墙，形成了特殊的硬核人体，人们一个一个接力，配合默契，将困在阳台的两个孩子从窗户中一个个抱出，并与消防员合理将孩子成功传送到地面，两个小朋友安然无恙。

随后，消防员紧急灭火，仅15分钟就将火源扑灭。

远亲不如近邻，为这群平民英雄点赞，这就是爱的力量！

在感动之余，我又要强调那句话了，不要把孩子单独留在家中！不要把孩子单独留在家中！不要把孩子单独留在家中！

两名女童因为众人营救转危为安，而下面这个事件的孩子可就没那么幸运了

18年1月，江苏扬州下午6点左右，一名6岁大的孩子突然想吃橘子。本来家中只有爷爷奶奶在照顾她，爷爷外出做事还没回家，心疼孩子的奶奶就出门买橘子，把孩子一人留在家中，前后不过20分钟就出了事。

女童因为思念奶奶，搬了一把小凳子靠在窗台边，踩着上去探出身子，不幸失去平衡坠楼。

孩子从13楼坠下之后，被其他居民发现，拨打急救电话。急救人员赶到后发现孩子已经失去意识，一侧耳朵不断流血，爷爷奶奶也赶回来一起去医院。

不幸的是，女孩还是不治身亡，两位老人听后悲痛欲绝，都想冲到抢救室看一看孩子。两人被亲属拉住后，孩子的奶奶一下子瘫坐在地上，泪水夺眶而出，一边痛哭，一边自责抱怨自己没有看管好孙女，其间多次晕厥过去。

生活中，还有些心更大的家长，是直接把睡着了的娃留在家中，一声不吭趁机外出。

想想看，孩子突然醒来发现家中空无一人，各种害怕无助，找不到就只能往外找。

幸运点的，出门迷了路，被好心路人找到报警回家，不幸的则是直接被诱拐，或者探出窗外坠楼身亡。

永远不要把孩子单独留在家中，尤其是年幼的孩子，无论他们清醒还是熟睡。抓紧他们睡着的时间外出，就像拼命闯只剩3秒的红灯一样，都是毫无意义地把自己与孩子置身危险中！

如今正值暑假，也是儿童意外事件高发期，下面这些居家安全隐患，请各位逐一排除：

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