孩子咳嗽似犬吠？别大意，这是在喊救命！

似乎也就是这几天的事，天气转凉，夏季已入尾声。不知不觉中，秋季已经来临，而伴随着秋季一起来的，还有看似普通却凶险的急性喉炎。

急性喉炎别大意

有不少家长由于缺乏对急性喉炎的正确认知，以为孩子不过是普通感冒，结果贻误时机，大半夜被急性喉炎打了个措手不及。

急性喉炎，喉黏膜及声带的急性非特异性炎症。急性喉炎发作的孩子，一般也有上呼吸道感染。

小儿急性喉炎多发于6个月到3岁儿童身上，来势汹汹，变化多，严重时会导致孩子窒息，一定要引起重视。

有些家长可能会认为喉炎只是小事，但是相比起成人，小儿急性喉炎的后果要严重得多。

首先，孩子的喉腔本身比较狭小，喉腔的粘膜和粘膜下组织比较松软，血管、淋巴和腺体很丰富。而当受到感染时，喉腔粘膜容易发生充血、肿胀，使喉腔变得更为狭小，因此呼吸通道受阻塞程度就会更严重。

其次，孩子的中枢神经系统功能发育还不够稳定，体内各器官、组织的功能也不十分完善，保护性反射功能较差。当喉部或气管内有分泌物或脓性痰液积聚时，也不容易咳出，这样就阻塞了呼吸道，使呼吸困难程度变得更严重。

由于急性喉炎起病急，发作快，后果严重，因此它也被称为“需要和时间赛跑的疾病”。那么，如何及时发现它呢？

3个典型症状，6个自查指标

急性喉炎初期和感冒十分相似，所以有不少家长都会弄混。那么该如何辨别呢？记住这三个典型症状！

1.声音嘶哑

通常情况下，由于声带黏膜充血水肿，所以孩子的声音会比较嘶哑，严重的可能说不出话，听起来像是被痰卡住了，这也是急性喉炎的主要症状。

2.犬吠样咳嗽

孩子声音嘶哑的程度随病情加重而加重，炎症向声门下发展，孩子会出现“空空”样咳嗽，听起来像是犬吠。

3.吸气期喉喘鸣

声门下黏膜水肿加重，可出现吸气期喉喘鸣。也就是孩子吸气时，会发出类似公鸡打鸣的声音，也有点像吹口哨。

另外，孩子还会出现发烧、咽喉疼痛等情况，严重的还会出现缺氧、烦躁、面色苍白、神志不清以及三凹征。

所谓“三凹征”，也就是孩子在吸气时胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙出现明显凹陷。

如果上面这些看起来还是有一定难度，那么不妨按照这6个指标自查吧！发现孩子出现几种的时候，就可以带孩子去医院寻求医生的帮助了。

①超过一周的持续性咳嗽、声音嘶哑；

②严重咳嗽或反复发热；

③声音嘶哑，甚至无法发声；

④发出犬吠样咳嗽，或者吸气时发出公鸡打鸣声；

⑤吸气时胸骨锁骨上窝和肋间隙出现凹陷；

⑥呼吸困难，面色苍白，脸色嘴唇发乌发紫。

如何治疗，家长该如何护理

发现孩子可能是急性喉炎后，不要犹豫，第一时间带孩子去医院。

在治疗时，治疗的重点是解除喉痉挛，也就是让孩子能够顺畅呼吸。医生会及早使用有效、足量的抗生素及类固醇激素，根据孩子的病情选用给药途径。

轻度急性喉炎：口服强的松、地塞米松。

地塞米松是长效的，一般单剂量口服；强的松是中效的，一般口服三天，剂量要遵医嘱。

中度急性喉炎：医生会采用口服激素或雾化布地奈德雾化溶液。

重度急性喉炎:

气道梗阻严重或宝宝不能耐受口服的，医生会采取口服或静脉滴注激素，加肾上腺素雾化。

注意！不要自行治疗，请及时带孩子去医院！

中重度急性喉炎需要留观治疗效果，请医生决定下一步治疗方案。

而想要让孩子尽快恢复健康，家庭护理当然必不可少。

（1）让孩子多休息，尽量平卧或半卧，保持呼吸道通畅；

（2）保持环境安静，空气流通；

（3）饮食清淡，多喝水，不要吃和喝刺激性的饮食物；

（4）让孩子少用嗓子，避免孩子哭喊；

（5）密切观察孩子呼吸、心率等情况，发现异常及时处理。

如何预防急性喉炎？

急性喉炎虽然来势汹汹，但一般好转也较快，急性期三天，病程三到五天比较常见，很少超过七天。

不过在这个过程中，孩子受罪，大人担惊受怕，急性喉炎十分折磨人。那么如何预防急性喉炎呢？

（1）平时加强户外活动，多见阳光，增强体质，提高抗病能力，及时治疗小儿贫血，营养不良，佝偻病等。

（2）注意气候变化，及时增减衣服，避免感寒受热，保持适宜的室温和室内定时开窗通风。

（3）在感冒流行期间，尽量减少外出，以防传染。

（4）生活要有规律，饮食有节，起居有常，夜卧早起，避免着凉，在睡眠时，避免吹对流风。

（5）保持口腔卫生，养成晨起，饭后和睡前刷牙漱口的习惯。

总之遇到情况不要慌，对照症状自查，一旦发现可能是急性喉炎，及时带孩子去医院。

祝大家都能平安。

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