91个孩子高烧，竟是因为去了同个地方

夏季高温，孩子们都不乐意出门。但总待在家里也不是个事，还是需要适量运动呀！于是，兼具避暑消夏和运动功能的游泳，便成了暑假颇受孩子们青睐的项目之一。

关于游泳，此前我们也写过不少安全提醒，然而这次又出现了新状况！

多人游泳后发烧

这起事件发生在东莞茶山镇。从7月28号开始，就陆续有孩子出现发烧症状，此前他们都去过茶山南社游泳场学游泳。截至到8月12号，还有4名孩子在医院接受治疗。

如果是一个孩子出现这种情况，也许还能从他个人身上找出原因。但前前后后有91个孩子都出现了同样的症状，家长们于是聚在一起，想要找出事情的真相。

原来是腺病毒

有不少家长表示，自家孩子游泳后高烧不退，有的甚至体温高达40几度，还有些孩子直接晕倒了。

在孩子们住院后，经过医生确诊，他们是感染了腺病毒。

这是一种急性传染性疾病，传播途径主要是呼吸道传播和接触传播。换句话说，它主要是通过呼吸道飞沫、间接接触或感染者排泄物分泌物及其他污染方式传播。

腺病毒有个别名“泳池热”，因为它可以污染水池，引起游泳者咽结膜炎热。涉事的泳池很有可能就是此次病毒传播的源头。

虽然目前没有针对腺病毒的特效药，但是一般情况下它不具有致命危险。婴幼儿易患腺病毒肺炎，病情重。感染后，只要经过医院的正规治疗，一周左右即可痊愈。

不过这里要提醒家长们，不要因为不致命就掉以轻心。孩子的抵抗力低，一旦发现孩子游泳出现发热、咳嗽等症状，及时送医，寻求医生的帮助。

泳池暂停营业并检测

在事情发生后，东莞茶山相关部门收到了群众举报，立即对南社游泳池开展联合执法检查，责令其暂停营业，并且委托了第三方对水质进行检测。

然而检测结果却显示，涉事泳池水未见异常。有家长质疑，泳池可能是换完水后，才请的第三方机构检测。

不过，好在目前绝大部分出现不适的孩子都已经基本痊愈。

有关部门也要求泳池继续暂停营业并进行整改、对泳池进行全面消杀。

泳池负责人表示，孩子们的确是感染了水中病毒，而这个病毒是由人带进来。当然泳池在管理上也有一定的漏洞，因此愿意承担相关责任，退还所有发烧学员的学费，并赔偿5成医药费。

如何防范腺病毒

①老幼体衰者多注意

由于婴幼儿和老年人以及免疫功能缺陷者、接受器官移植者的免疫力较低，因此更易感染腺病毒。当他们出现症状后，及时送医治疗。

②杀灭病原体

腺病毒怕热，56℃的情况下，30分种就能灭活它。紫外线照射30分钟亦可灭活。

③加强卫生管理

加强游泳池的卫生管理，严格执行卫生消毒制度，定期消毒，保证游泳池设施完善并能正常使用。

做好有可能引发疾病传播者的健康筛查，如发热者、腹泻病人、眼结膜炎患者或皮肤病患者等不得入池游泳，游泳人员不得在泳池内大小便，以防传染他人。

④密切接触者注意事项

患者的洗漱用具和家人的要分开，不能混用，避免交叉感染，可采用擦拭消毒或煮沸消毒。

⑤预防为主

针对腺病毒，目前没有特效药，也没有普遍使用的疫苗，国际上已研制出腺病毒4、7型的疫苗，但仅用于预防军营中腺病毒感染。所以对于我们来说，还是要保持良好的个人卫生习惯。

尽量少去公共场所，外出时戴口罩。

勤洗手，减少腺病毒感染传播的机会。

玩具等其他孩子经常接触的物品应该保持清洁并定期消毒处理。

建议孩子只在有卫生许可的游泳池游泳。

避免接触病人，以防感染。

再次提醒大家，如果自己出现了喉咙痛、咳嗽等感冒症状，切勿去公共游泳池游泳。如果游泳后出现身体不适，及时就医。

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