如果你有这些特征，戴眼镜会给颜值加分！

很多人觉得，戴眼镜会拉低佩戴者的颜值。特别是爱美的女孩子，担心戴眼镜会变丑，就选择美瞳。

但其实，有很多女生戴眼镜反而更漂亮，变得更有气质。脸部有以下这些特征的女生，戴眼镜非但不会难看，还会给颜值加分：

1.小眼睛

眼镜具有放大眼睛的作用，“小眼睛、单眼皮”的女生戴眼镜，可以有效弥补缺陷，避免眼睛小带来的自卑感，更有自信哦~

2.高鼻梁

佩戴眼镜时，需要鼻梁和耳朵进行固定。塌鼻梁女生戴眼镜时眼镜会经常往下滑，经常需要用手推眼镜。而高鼻梁的女生就不会有这样的麻烦，而且佩戴眼睛过程中，还会让高鼻梁更突出，颜值更赞啦~

3.脸大

女生都希望自己的脸看上去很小，这样更精致更年轻，深受关注和欢迎。脸大，特别是又圆又大的女生，就算五官很端正，但还是会拉低整体颜值。

这类女神可以把头发披散下来挡住一部分脸部，还可以戴一副眼镜让脸看上去小一些，就能很好地解决脸大的问题。

TIPS：如何挑选合适的眼镜？

尽管在一定程度上，佩戴眼镜可以修饰脸部线条，但也没有必要为了弥补一个不显著缺点而佩戴眼镜。

我们亚洲人的鼻梁和鼻子其实并不是很漂亮，鼻子较大，鼻梁相对较低，戴眼镜常常会让鼻子变大变短，建议大家选镜架线条较细，位置相对较高的眼镜，这样既能保护眼睛，还能保持美丽。

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