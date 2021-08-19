给宝宝打增高针，有用吗？

这年头，焦虑的中国父母不但“鸡学习”，还“鸡”起了【身高】。为了让孩子长高，鸡蛋、牛奶已经满足不了他们，这些家长开始锁定了“黑科技”——“增高针”。

近日，新华社发布了一篇名为《身高焦虑就打“增高针”？危险！》的报道，文章指出，目前生长激素被作为“增高针”，在临床医疗机构已经有被滥用的苗头。一位病急乱投医的妈妈甚至在一年内为儿子花费了48万元，在各大“身高促进门诊”连番辗转，结果孩子仅仅长高1cm。

所谓的“增高针”，其实就是指注射生长激素。而生长激素，是由大脑垂体千叶分泌，可以促进内脏、骨骼、全身生长，有利于蛋白质合成，有助人体生长发育，帮助身高增长。

看似是个神器，但这“增高针”真不能乱打！

儿科医生就指出，只有孩子患上了矮小症才需要使用药物治疗，如果正常孩子使用生长激素，反而会引发各种健康隐患！

冒着如此高的风险，还白白交了智商税，真的值得吗？其实，想让孩子长高并不难，只要你用对了方法：

1.阳光

晒太阳可以补充维生素D，促进孩子生长和骨骼钙化。考虑到孩子皮肤娇嫩，容易被晒伤，不建议让他们直接接受阳光或暴晒，一般在树荫下就可以了。若没有树荫，可以让孩子戴上帽子或使用遮阳伞。至于晒太阳的时间，春秋两季安排在上午10—11点为宜，夏季安排在上午9—10点为宜。

2.睡眠

这是孩子生长发育的保证，因为促进长高的生长激素主要在睡眠时产生、释放。其中晚上10点到半夜2点这段时间，生长激素分泌最旺盛。我们应尽量让孩子早睡，最好不要超过10点睡觉。小学生建议在9点半前上床，要确保每天至少有8小时的睡眠时间~

3.营养

关于营养，有2个最基本的要求，分别是充足和全面。如此，才能确保孩子拥有足够且质量不错的“长个材料”。优质蛋白、多种维生素和矿物质、微量元素等营养素缺一不可，孩子日常饮食应均衡。所以，我们要合理安排好孩子的营养饮食。另外，若孩子有挑食、偏食的坏习惯，一定要及时纠正。

4.运动

常带孩子做运动，不仅能增食欲，保证睡眠质量，还能促进血液循环、新陈代谢，有利于骨骼生长发育。

推荐跑跳、跳绳、健美操、慢跑、篮球、排球等运动，但不建议举重、哑铃、马拉松等负重运动。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)