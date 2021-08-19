那个在汶川地震中连救7人的少年，被判刑12年……

2008年汶川大地震，是所有人心中的一道伤。

灾难面前，方显人性。有抛下学生抢先逃出去的老师，也有冒死连救7人的15少年英雄。

这个少年名叫雷楚年。

那一年的他，身披荣光，享无数赞誉。却万万没料到，多年之后，他的结局令人唏嘘……

1

雷楚年，一个很普通的男孩，普通的家庭，普通的打工人父母，普通的初三学生，普通的成绩。

当毁天灭地的地震来临时，短短几分钟，就改变了他的人生走向。

那一天，雷楚年如往常一样在学校上课。

刚结束了一节课的他，正在楼道里跟同学打闹。

忽然间，教学楼剧烈地摇晃起来。老师喊着“快跑”，同学在尖叫，所见之处都是惊慌失措的身影。

雷楚年反应过来，凭借着敏捷的身手，迅速跑出了教学楼，来到了操场上。

操场上聚集了越来越多的学生，一张张煞白的脸，还有不少学生害怕地哭了。

雷楚年回过神来，发现班主任又往教学楼冲去。二楼的教室里还有学生没有逃出来。

他二话不说地跟了上去。

灰尘纷飞中，他摸索着冲上二楼。此时，身后的楼梯轰然倒塌。

他心中狠狠一惊，但是人都上来了，只能鼓起勇气往前冲。

“我是来救人的，要是我都慌，大家不就更慌了吗？”

教室里果然还有7名同学，躲在角落里不敢动。

雷楚年的出现给了他们巨大的鼓励和勇气。

在他的安抚和催促下，其中6名同学很快就镇定下来，开始积极逃生。可是一个女同学实在是吓怕了，蹲在原地完全不敢动。

雷楚年只好一把抱起她，朝外走。

15岁少年的力气毕竟有限，又是在摇晃的大楼中，雷楚年走得很吃力。女同学也意识到这一点，开始自己走。

两个人在不断掉落的水泥块中一路奔跑

然而，当女同学跑下楼梯，楼梯却塌了。雷楚年被拦下来了。

想起教学楼护栏外有树，他又返回二楼走道。翻越栏杆，纵身一跳，抱住了树干，滑下，快跑……

身后传来一声巨响，他知道，是教学楼塌了。

雷楚年捡回了一条命。

同时，他还以一人之力挽救了7个人，以及他们背后的7个家庭。

2

从强震中逃出来的雷楚年，并没有在安全区等待援助。

虽然余震不断，但是看着满目疮痍的家乡，想着还没找到的好朋友，他选择继续奔波在救助他人的路上。

稍作休息，他就奔去抗震救灾指挥中心，成了年纪最小的志愿者。

他辗转于各医院和安置点，寻找失联的老师和同学。每找到一个，他就松一口气，并把他们的情况记录下来，方便转告给他们的家人。

没有人比他更清楚班里的情况：“我们班53个人，7个受伤，1个死亡……”那个遇难的同学，是他最好的朋友，这个消息让他情绪一度非常低落。

那些日子里，他在残垣废墟中奔忙，显示出一个中国少年的担当。

看着救援部队的身影，他终于对未来有了期望，那是一个少年最淳朴的愿望。

“我希望将来考个军事学校，当一名军人，像他们一样。”

言犹在耳，那个旭日般闪耀的少年，却不知在何时迷了路……

3

学校的临时校舍很快搭好，同学们都返校开始最后的复习总结，迎接即将到来的中考。

除了雷楚年。

他连救7个同学的事迹被媒体知晓了，一轮又一轮的聚光灯围上了他。铺天盖地的新闻报道、独家专访、纪录片，都找上了他。

就连央视5.12大地震特别节目，也为他做了一期《少年雷楚年》专题，时长14分钟。

他成了人尽皆知的抗震小英雄，被鲜花和掌声包围着，再也无法静下心来坐在课堂里。

他开始辗转于各种社会活动场合。

5月底，距离中考仅半个多月的时间，他被中央电视台邀请，参加“六一”晚会。

参观天安门时，人们对他欢呼：“汶川加油！”

一位70多岁的大爷认出了他，激动地抓住他的肩膀：“娃娃，我们为你骄傲！”

6月，雷楚年入选全国英模报告团，他是代表团中年龄最小的一位。

7月，他马不停蹄地在北京、天津、河南等六个省市作汇报演讲。

8月，同学们都在为踏入高中校园做准备时，他成了北京奥运会的火炬手之一。

圣火传到成都的前一夜，他激动地睡不着，一直琢磨着明天摆个什么pose，好好表现一下。

当他高举圣火，向两边的人群挥手示意时，他感受到了万人瞩目的荣光。

可他终将回归生活。

热度退却后，成都一所重点高中破格录取了他。不仅免除所有学杂费，还每月发放200元补贴。

这本是以他的成绩无法获取到的教育资源，但是他没有珍惜。

进入高中后，他再也无心学习，享受过高光的他，如何能够忍受平庸？

4

很快，雷楚年开始逃课、泡吧、赌博……

因为他名声在外，不少人主动接近他，或者带着他一起玩，甚至给他转钱。

就这样，雷楚年逐渐变得爱慕虚荣、嚣张跋扈，一个月花费动辄上万元。

雷楚年的父母只是普通打工人，当然撑不起他这样的消费。

而他依然收不住手脚，反而打起了歪主意。

从2013年开始，他谎称可以帮人进航空公司、进名校、拉工程，开启了他的诈骗之路。

一年多时间里，他成功诈骗得手数十万。

受害人均是他身边熟人，朋友表姐、朋友父亲甚至是他的女友、干爹。

比如，他声称可以自己认识某航空公司老总的儿子，打点打点就能把女友弄进去，成功骗取10万块。

比如，他声称自己有关系，能让朋友表姐的儿子进入成都市重点高中读书，甚至伪造教育局公章和虚假通知，骗取朋友表姐10.5万。

再比如，他骗女友闺蜜的公公，谎称有一块工地的土方工程可以承包，骗取“保证金”5万。

一次一次又一次……21人，46万元。

他亲手打碎了自己的英雄光环，变成了审判台上的诈骗犯。

2014年11月，雷楚年再次出现在公众面前时，周围只余下鄙夷和一片唏嘘。

从少年英雄到堕落的囚徒，他只用了6年。

最终，雷楚年因犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪，决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。

5

令人唏嘘的结果！

公允地讲，虽然他犯罪入狱，我们也不能否定他的功绩。

如果命运不曾拐弯，雷楚年也会有个璀璨的未来。

可惜他却落得个锒铛入狱的下场。

问题出在了哪里？

当然这与他们自身的控制力、不自律有极大的关系。

但是当初过分地拔高他的社会地位，给予过滥的荣誉，是不是也让他迷失了自己，最终被虚荣和欲望吞噬？

少年该走的路，该攀的梯，都该由他们自己去走，去挑战。在这个过程中，他们的意志和心智都在慢慢炼化，才能始终坚持初心。

汶川可以重建，人生亦可涅槃。

希望归来的雷楚年，依旧是那个勇敢热心的少年。

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