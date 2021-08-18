孩子爱顶嘴气死人？其实，这是成长的好机会！

育儿苦，育儿累，育儿最烦孩子顶嘴。

平时也就罢了，大人上班小孩上学，大家相处时间有限，还能忍忍。一个暑假过下来，简直快被孩子气出心梗！

都放假了还不让我多睡一会儿！

你不让我玩手机，自己不也一直玩吗？

叫我看书，你怎么不看书？

一开始还能耐着性子和孩子好好讲道理，但是生活压力本就大，再加上“恨”孩子不听话不懂事，耐心逐渐消磨，家长往往也就只剩下一招：吼。

你吼一句，我嚷一句，家里永远充满着硝烟味儿。还有脾气过于暴躁、自控能力又差的家长，那就直接动手了，一不留神甚至闹出人命。

孩子顶嘴招人生气，那么身为家长，你有没有认真想过，孩子为什么顶嘴？该怎么样让孩子戒掉顶嘴这个习惯呢？

顶嘴有因

虽然孩子年纪尚幼，但这并不代表他们行为背后毫无逻辑可言。只是大多数时候，我们过于情绪化而忘了去探究。

①向家长宣示“我长大了”

有些家长的操控欲望比较强，喜欢帮孩子包办一切，甚至包括每天穿什么衣服、和哪位小伙伴玩什么游戏。

在孩子很小的时候，往往都是顺从家长的安排。但是当他们开始拥有自我意识时，就会想要自己做选择。而这种行为又受到了家长的压制，于是就只能采取“顶嘴”这样的行为来反抗。

②以此来要挟父母

有些家长对于孩子过于溺爱，只要是孩子提出的需求，统统满足。长此以往，孩子就习惯了有求必应，将自己当做了宇宙中心，一切事情都要按照他的喜好来安排。

而当家长的言行举止稍有不如意的地方，孩子就会出言顶撞，甚至大哭大闹，以此来让家长妥协，达到顺从自己心意的目的。

③捍卫自己的尊严

同事曾经分享过他女儿欢欢的一次顶嘴经历。

那天下午，欢欢和隔壁邻居家的孩子一起在小区里玩耍，他们观察了好几个小时的蚂蚁搬家。回来时，欢欢显得特别开心，迫不及待想跟爸爸妈妈分享自己下午看到的事情。

但是，她才刚开口，同事看到她的衣服上沾着泥土，脏兮兮的，就忍不住批评了她几句，让她先去换衣服。欢欢特别不乐意，小声嘟囔着什么，磨磨蹭蹭往门口走。

换好衣服回来后，欢欢也失去了分享的欲望。同事问她下午的事情，小家伙爱答不理的，问了好几遍，她才不耐烦地顶嘴说，没什么事，就是把衣服弄脏了呗。

你瞧，本来她带着满满的开心想和家长一起分享，但是却迎头遭到了一盆冷水。孩子不知道自己衣服脏了吗？她知道，但她不喜欢自己被批评。即便这批评是正确的，也会伤害到她的自尊心，让她感到被贬低和攻击。

那么孩子会如何捍卫自己的自尊呢？顶嘴可能就是他们唯一的反击手段。

顶嘴未必是坏事，试试这么做

事实上，孩子顶嘴未必是坏事。在一定程度上，这也标志着孩子的成长，意味着孩子开始拥有独立人格和思维能力了。

试想一下，如果一个孩子从不顶嘴，对父母言听计从，被打断也不生气，我们不是更该担心吗？可能是心智发育有问题，或是有一些心理疾病，总之看起来不像个正常孩子。

虽然会顶嘴的孩子相对来说比较机灵，但是这也不意味着我们鼓励放任孩子顶嘴，最终成为人人都嫌的小“杠精”。当孩子顶嘴时，不妨试试这些办法。

①制定规则，合理顶嘴

面对爱顶嘴的孩子，作家刘墉的做法很值得大家借鉴，他会鼓励孩子顶嘴。

每当孩子犯错的时候，刘墉自然就会教育孩子，但并不是他单方面“输出”。当他教育完，就会和孩子说：“OK！老爸说完了，现在轮到你了。”

这样，孩子就有了发言权。既可以表达自己的不满，解释自己的行为，也可以认真听取老爸的发言，找出不合理之处，对此加以反驳。

而反驳这一行为，需要孩子首先认真听训话，加以思考，发现漏洞，再构思好自己的内容，最后总结陈述，清晰表达自己的观点。不仅锻炼了孩子的逻辑思维能力，同时也提高了孩子的语言组织能力。

在有理有据的争论过程中，家长也能更清楚地了解孩子的想法，加深亲子间的理解。

②换位思考，肯定孩子

当孩子顶嘴时，身为家长不要急着和孩子争执。不妨先冷静想想，站在孩子的角度上去看待事情。

这样或许你就会发现，孩子的顶嘴也不是毫无道理，在这样的基础上再和孩子沟通，可能事情就会变得更好解决。

回到文章开头的那个场景。当孩子沉迷电子设备，家长生气没收时，孩子可能会顶嘴：你自己不也玩手机吗？凭什么就不许我玩？

这时候不要急着拿大人的身份去压制他。俗话说，教人先教己，首先反思一下自己是不是真的沉迷手机过度，给孩子树立了不好的榜样？其次，如果自己使用手机是工作所需，和孩子解释清楚，让他明白你是在工作，不是在玩；最后，肯定孩子的不满，并提出建议。

你可以这样告诉孩子，妈妈知道自己使用手机的时间很长，这样很不好，但是妈妈并不是在看视频或者玩游戏，而是在处理工作任务。我知道直接拿走你的平板，你很生气，但是我们之前说过每天只能玩半小时，你今天已经超过了，我们都要遵守规则，对不对？

不要去和孩子陷入无意义的争论中，而是直截了当指出，孩子的行为哪里不对，为什么不对，该怎么解决。

孩子爱顶嘴并不代表着他们不听话，正确引导，才能让他们长成成立自信的大人。

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