孕妇感染新冠昏迷，提前三个月剖腹生娃

据外媒报道，5月31日，美国一名感染新冠病毒的孕妇在陷入深度昏迷的情况下，通过剖腹产提前三个月生下宝宝。目前，这名妈妈和宝宝身体状况良好，母子平安。

女子孕期感染新冠，在昏迷中提前生下宝宝

据了解，这名女子名叫卡西迪·黑泽尔顿，现年37岁，来自美国国亚利桑那州梅萨市。她怀孕后，因为担心有可能会有副作用影响胎儿健康，就没有接种新冠疫苗。让人没想到的是，卡西迪在孕期感染新冠病毒，并在几个星期后陷入昏迷。医生不得不通过紧急剖腹产手术，让她提前生娃。

卡西迪在怀孕第5个月时感染了新冠，随后病情发展迅速，只能选择使用镇静剂控制病情，但使用镇静剂会让她陷入昏迷。医生担心病情发展会威胁卡西迪的生命安全，便通过剖腹产手术让其提前三个月生下孩子。

卡西迪表示：“医生原本希望宝宝可以在我的子宫里多待一段时间，但我的病情没有好转，这对我和宝宝非常危险，为了保证我们平安，医生只能选择提前分娩。”

母子平安，呼吁接种疫苗

卡西迪的儿子出生时体重不足1千克，出生后就被送往新生儿重症监护室。儿子出生时，卡西迪仍旧处于昏迷之中。幸运的是，卡西迪的病情有所好转，已经从昏迷中苏醒过来。由于感染了新冠病毒，卡西迪在产后几个星期才见到自己的儿子。

卡西迪接受了气管切开术，在她的颈部有一个洞，住院治疗了7个星期。尽管她的身体一天天变好，但仍要忍受呼吸困难、焦虑症、创伤后应急障碍带来的痛苦和不适。

据悉，卡西迪母子能够成功存活下来简直是一个奇迹。卡西迪表示，她很后悔当初没有接种新冠疫苗，并提醒其他妈妈，如果身体允许一定要及早打疫苗。她说道：“大家一定要认真对待接种疫苗这件事，不要像我一样。接种疫苗能够保护你和你的宝宝，而新冠病毒会让你失去生命。”

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