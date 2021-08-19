一直怀不上？这份备孕指南你得知道

很多夫妻结婚后，都盼望着迎来属于自己的爱情结晶。那么，夫妻俩该如何正确备孕呢？下面这份指南，请你收好：

备孕前一定要做孕前检查

对于备孕夫妻而言，接受孕前检查非常重要。孕前检查不仅妻子要做，丈夫也要做，最佳的检查时间是怀孕前3-6个月。

需要提醒大家注意的是，女性最好在月经结束3-7天后做检查，并且检查前避免性生活。另外，怀孕前3-6个月，夫妻俩就要开始注意补充营养，接种疫苗、服用叶酸片了。

备孕期间，夫妻俩该如何正确饮食？

《中国居民膳食指南(2016)》指出，夫妻双方在备孕期间要保持饮食均衡，摄入全面又均衡的营养。为了保证胎宝宝的健康发育，要注意补充以下营养元素。

1.铁

相关研究结果表明，很多育龄妇女和孕妇会患上缺铁性贫血，严重影响母婴健康。另外提醒大家，缺乏维生素C会妨碍身体吸收铁元素。女性在备孕期间要多吃菠菜、肝脏、瘦肉等含铁量较高的食物。

2.叶酸

叶酸也被称为维生素B9，是一种水溶性维生素。叶酸不但是胎儿发育的必需营养元素，而且对准妈妈的身体健康也十分重要。准妈妈缺乏叶酸，有可能会引发白细胞减少症和巨红细胞性贫血。

准妈妈在备孕期间就开始服用叶酸，能有效降低胎儿发生神经管缺陷的风险。建议大家从怀孕前三个月至怀孕后三个月服用叶酸。

请注意，服用叶酸一定要严格遵守国家推荐剂量，千万不要盲目增加服用量，以免妨碍锌的吸收，导致胎宝宝生长缓慢。日常生活中，大家要适当吃一些富含叶酸的食物，比如深绿色蔬菜、动物肝脏等。

3.未准爸爸也要注意

备孕期间，丈夫也要重视营养的合理摄入，多补充维生素、矿物质、优质蛋白等营养元素，尤其是锌和硒的补充，从而提高精子质量。其中，含锌量较高的食物有芝麻、谷物胚芽等；富含硒的食物有紫菜、海带、虾类等。

另外，女性在备孕期间要注意保持食物多样化，除了牛肉、鱼肉等食物外，还要适量吃一些新鲜蔬菜和大豆制品。

《备孕妇女膳食指南(2016)》指出，女性在备孕期间每天要吃50-100克廋肉，每个星期吃一次动物肝脏25-30克。除了日常饮食吃碘盐外，备孕妇女每个星期还要吃一次紫菜、海带等富含碘的食物，从而提高体内碘储备。

备孕期间，请改掉这些坏习惯

备孕期间，夫妻双方都要戒烟戒酒，并少喝可乐、茶、咖啡等饮料，以减少咖啡因的摄入。铅元素会严重损害宝宝的健康，导致智力落后、记忆力降低，所以，大家一定要少吃含铅食物。

另外，夫妻双方在备孕期间要坚持进行30分钟以上的中等强度运动。夫妻俩一起做运动，不但能强身健体，还能缓解压力，增进夫妻感情。

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