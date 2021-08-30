羊水少不要怕！教你怎么补

羊水是子宫内包裹胎儿的无色透明液体，也是胎儿赖以生存的环境，羊水过多或过少都会给胎儿的健康带来负面影响。其中，羊水过少有可能预示着孕妇有潜在疾病或胎儿生长发生异常，大家一定要引起重视！

了解“羊水过少”

羊水指数是判断羊水多少的一个指标，正常范围是5-25厘米。羊水指数低于8厘米，说明羊水偏少；低于5厘米则是羊水过少。另外，B超检查的最大羊水池深度也是判断羊水多少的一种重要指标。

医院一般通过B超检查了解孕妇的羊水多少，通常而言，足月妊娠的准妈妈羊水量少于300毫升，就可以诊断为羊水过少。

准妈妈羊水过少，常见的原因有：过期妊娠、胎儿畸形、药物作用、胎儿宫内发育迟缓等。胎盘和羊水是胎儿生存和生长的必要条件，胎盘或羊水不正常，会给胎儿的成长带来不利影响。

怀孕期间，如果经过检查发现胎儿畸形，应立即终止妊娠。如果一切正常，可以通过家庭和医学方法增加羊水。

增加羊水的方法



发现羊水偏少可以通过多喝水、卧床休息来提高母体血液循环间接改善胎盘的循环，从而增加子宫内羊水量。

发现羊水过少，应根据胎儿有没有畸形或孕周长短来选择合适的治疗方案。

1.胎儿畸形

孕早期或孕中期羊水偏少，有可能是胎宝宝身体有缺陷，导致排尿量不足以维持正常羊水量。如果胎儿畸形并出现羊水过少的情况，应尽快终止妊娠。

2.胎儿正常未足月

胎儿正常但羊水过少，在没有足月的情况下，可以通过静脉输液、导管输液、植入分流器、羊水注射等方法提高羊水量并保证羊水质量。

3.胎儿正常已经足月

胎儿正常但羊水过少，已经足月可以脱离子宫，应及时顺产或剖腹产。采用何种方式分娩，应根据胎儿和母体状态进行选择。胎儿贮备功能尚可，没有发生明显的宫内缺氧，羊水较清亮，可以选择顺产；如果胎儿短时间内无法分娩，应采取剖腹产手术。

简单来说，孕37周后羊水偏少，羊水指数在5-7之间，胎儿发育无异常，胎位正常，可以进一步观察，注意胎心监护和胎动。孕晚期羊水过少，排除胎儿畸形和母体因素后，可以详细评估胎儿宫内情况，胎儿成熟后尽快分娩。

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