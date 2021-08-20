孩子这些“异常”，是生病的信号！

宝宝免疫力较差，身体各个器官还在发育中，比大人更容易感染疾病。但宝宝年纪小还不会说话，感到不舒服时无法用语言进行表达，也就容易被大人忽视。其实，宝宝生病时身体会发出各种“信号”，家长只要留心就能及时发现：

1.没有胃口

宝宝拒绝进食或者进食后一直哭闹，并伴有流口水表现，妈妈要仔细观察他的口腔，看看是不是发生了口腔感染或口腔溃疡。

宝宝不肯吃饭，还大声地哭闹，喜欢张开嘴呼吸。有可能发生了鼻塞影响了正常呼吸。妈妈要先检查宝宝的鼻子，必要时及时清理。

2.一直哭闹

宝宝频繁哭泣，伴有精神迟钝、食欲下降的症状，妈妈要立即给他测量体温，看看是不是发烧了。如果体温过高，应立即对症处理。

通常来说，宝宝会用哭泣的方式表达自己的需要或不适。妈妈可以通过不同的哭声来判断宝宝的需求或是否生病。婴儿哭闹有生理性和病理性两种类型，宝宝哭闹时，妈妈应首先从生理原因进行排除，看看宝宝是否感到饥饿、尿、困等。排除后再考虑病理性病因，必要时可将其送往医院就诊。

3.体温明显升高

宝宝的正常体温不应超过37.5°C。如果只是短时间超过37.5°C，没多久就降到正常范围内，妈妈就不用过于担心。宝宝年纪小，体温调节功能还没有发育完善，体温短时间内上升是正常现象。比如突然兴奋，气温的温度上升等外部因素都会导致宝宝体温升高。

如果宝宝体温高于37.5°C并持续一段时间，有可能是发烧了。0-3个月的宝宝发烧应立即去医院就诊，大月龄宝宝如果发烧超过38.5℃，应立即在医生指导下服用退烧药，必要时需及时就医。宝宝发烧的原因很多，主要是细菌或病毒感染造成。

4.精神不佳

宝宝眼神呆滞，表现异常，可能是惊厥的先兆，妈妈应该立即带他去医院接受治疗。

宝宝精神状态较差，长时间不动、不哭闹，有可能出现了健康问题，需立即送往医院检查治疗。

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