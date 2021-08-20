陪睡不是爱！陪太久容易性早熟

很多父母喜欢陪孩子一起睡觉，但你知道吗？父母陪睡太久也是导致孩子性早熟的原因之一。快来了解一下相关知识：

妈妈陪睡过久 孩子容易发生性早熟

孩子每天跟爸爸妈妈同床睡觉，睡觉过程难免会触碰到爸爸妈妈的身体。对于小宝宝来说，这种肢体接触会给他带来安全感和幸福感。但对于一个十几岁的孩子而言，这种接触有可能会引发生理反应。

十几岁的孩子正处于性好奇期，如果爸爸妈妈没有对他进行正确的性教育，有可能会让他通过看不良视频、早恋等方式满足生理需求，甚至产生病态心理。

宝宝几岁要分床睡

三岁左右时，宝宝就已经有了性别的意识，知道自己是男孩还是女孩，此时让他和爸爸妈妈分床睡觉比较合适。在刚开始分床睡觉时，很多宝宝会产生心生抗拒进而引发哭闹，妈妈可以先跟宝宝聊天或者讲故事，哄宝宝睡着后再离开，让其获得宝宝充足的安全感。

宝宝分床睡好处多

对宝宝来说，分床睡觉好处多多，不仅能增强宝宝的独立意识，还能提高他的自理能力。比如，睡觉前自己洗漱，自己盖被子，自己起床等。宝宝掌握这些自理能力后，对其他一些行为规范更容易接受。另外，分床睡觉还可以帮助宝宝克服怕黑心理，变得更加勇敢。

请注意，让宝宝分床睡觉，一定要注意给他选择合适的床。床一定不要太高，以免宝宝从床上掉下来引发意外。如果担心宝宝睡觉时踢被子，可以让他睡在睡袋里。

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