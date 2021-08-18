给宝宝贴秋膘，这7种营养小粥别错过！

立秋了，是时候开始给宝宝贴秋膘啦~宝宝一直大鱼大肉，会使肠胃无法承受，此时给他喝点粥调理肠胃再适合不过。宝宝适当喝粥，不仅能和胃健脾、生津润肺。还能起到水润滋补的功效。育儿网小编今天给大家推荐7款营养小粥，各位妈妈赶紧学起来吧~

山药瘦肉粥：补脾止泻

功效：山药瘦肉粥具有促进消化、止泻敛汗、滋补脾肾等功效，给体质虚弱、容易腹泻、消化不良宝宝食用非常合适。而且，这款粥是治疗秋季腹泻的良方。

食材：猪肉，大米，铁棍山药，盐。

做法：大米淘洗干净后放在清水中浸泡半小时；猪肉洗干净后切成小丁或切成碎末；山药去皮后洗净，切成小块备用；大米泡好后倒入锅里，加适量清水煮成粥，再加入猪肉末、山药块搅拌均匀，煮至山药好猪肉熟透，添加少许盐即可出锅。

陈皮大米粥：消滞开胃

功效：陈皮大米粥具有开胃消滞、止咳化痰、理气健脾的作用，宝宝食欲不佳、消化不良，吃这款粥再适合不过。

食材：大米，陈皮。

做法：陈皮洗净后切成细丝；大米洗净后倒进锅中，加入适量清水好陈皮丝，熬煮成稀粥就可以给宝宝食用了。

胡萝卜牛肉粥：强身健体

功效：胡萝卜牛肉粥具有消肿除湿，补虚强筋骨的功效，有助于提高宝宝免疫力和抗病能力，促进生长发育。

食材：胡萝卜、大米、食盐、牛肉。

做法：牛肉洗净后放在清水中浸泡20分钟，然后剁成肉末；胡萝卜洗干净后，去皮切成碎末；大米淘洗干净后放在砂锅里，加入适量清水用大火煮开，接着换成小火继续熬粥；等到粥煮至粘稠时加入牛肉末和胡萝卜，大火煮开后换小火熬煮15分钟；出锅前加入少量食盐调味。

南瓜玉米粥：明目补锌

功效：南瓜玉米粥具有明目护眼、补中益气、补锌补钙的作用，宝宝用眼过度或者视力疲劳，吃这款粥有助于保护视力。

食材：甜玉米，南瓜，大米或小米。

做法：南瓜洗净后，去皮切成小块；玉米洗干净后剥出玉米粒备用；大米或小米洗净后放在清水中浸泡30分钟，倒进锅里加适量清水煮开；加入玉米粒和南瓜块，换小火继续熬煮45分钟，等粥煮至粘稠即可。

葱白粳米粥：治疗风寒感冒

功效：这款粥具有和胃补中，散寒解表的功效，适合给患有风寒感冒的宝宝食用。

食材：白糖，生姜，白糖，大米。

做法：葱白去皮后冲洗干净，然后切成小段；生姜洗净后，去皮切片备用；大米淘洗干净后放入冷水中浸泡30分钟；把大米倒进锅里，接着加入适量清水，用大火煮开后放入切好的生姜片好葱白段；开小火熬成粥，关火前加入少量白糖调味，就可以出锅给宝宝吃啦。

菠菜猪肝粥：养肝明目

功效：这款粥具有养肝明目、补铁养血的功效，不但能预防夜盲症、贫血，还能促进新陈代谢，宝宝吃了后对生长发育好处多多。请注意，猪肝含有大量胆固醇，宝宝一个星期只能吃一次。

食材：菠菜，大米，猪肝，食盐。

做法：大米洗净后放入水中浸泡半小时；猪肝切成薄片，放入凉水中清除血水，菠菜洗净切碎后备用；把泡好的大米放入锅中，加入适量清水熬粥；把猪肝、菠菜加入粥里继续熬煮至猪肝熟透，加入少量食盐调味，既可关火出锅。

小米红枣粥：补血健脑

功效：小米好红枣具有很高的营养价值，用这两种食材熬粥能清热除湿、养胃健脾、安神健脑、补气养血。宝宝睡眠不佳、身体虚弱、贫血，吃这款粥非常合适。

食材：红枣，小米，红糖。

做法：小米洗净后放在清水中浸泡20分钟；红枣洗净后去核切片；在锅中放入准备好的红枣和小米，再加入适量清水，用大火烧开后换小火熬煮60分钟；等粥熬煮至粘稠，用勺子不断翻搅，防止发生糊锅；出锅前10分钟加入少量红糖融化进粥里就可以了。

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