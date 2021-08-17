已婚男星一句话，激怒倪萍：“我活到60岁第一次听到这个观点！”

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倪萍：我活到60岁第一次听到这个观点

“我从来不做饭，为什么？我如果把饭做了，她干什么？她没有事情做，她就没有成就感。”

已婚男演员魏巍的这句话，让倪萍大感意外：“我活到60岁第一次听到这个观点。”

有网友对倪萍的话进行了翻译：我活了60年从未见过如此厚颜无耻之人！

引来众人附和：我们也没见过。

上面这个视频片段，出自芒果TV新上线的综艺节目《再见爱人》。节目组找来了3对夫妻，特点是婚龄长、有感情问题，3对夫妻中一对已离婚，一对正处于离婚冷静期，一对在要不要离婚这个问题中摇摆。

节目组让这3对夫妻聚在一起，再相处18天，最后决定到底是继续在一起，还是分开。

在8月11日更新的这一期节目中，KK魏巍和佟晨洁这对夫妻的矛盾终于激化了。甚至有网友说，其他两对夫妻分不分不知道，这对肯定要分了。

首先，两个人在「生不生孩子」问题上无法达成共识。

魏巍说结婚必须生孩子，孩子是他与世界的连接，没有孩子，他的人生就没什么意义。而妻子佟晨洁，并不想生孩子，她觉得魏巍常年酗酒，连戒酒的决心都没有，以后也无法承担一个父亲的责任。

其次，魏巍无心承担责任，这让佟晨洁感觉到很累。

当他说起为什么不做饭那番奇葩言论时，佟晨洁在一旁说：“我可以休息。”她脸上笑着，但是应该也对丈夫的言论很是无语吧。

做家务，并不仅仅“成就”女性。

有责任感的男人无论是赚钱养家，还是家务带娃，都能做出成就感来。

郭晶晶受邀去东京做跳水评委，本来又是担心疫情又是操心孩子没人带。但是霍启刚用行动消除了她的顾虑。

他开启了买买买模式，各种消毒物品准备了满满一箱。

郭晶晶去了东京后，他又开启了疯狂晒娃模式。

带孩子去麦当劳，晒！

陪孩子一起看奥运，晒！

老婆在奥运会上亮相了，更要晒晒晒！

看他各种晒，显然带孩子也让他很有成就感的嘛！

再看魏巍，说什么为了让妻子有成就感，无非是推脱责任罢了。

不知道有没有人把这句话列入“渣男语录”？

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近两年，娱乐圈里爆出了好几个“渣男”，吴秀波、陈思诚、吴亦凡、霍尊……

什么样的男人算渣男？以自我为中心、没有责任心、一味索取不付出、不尊重妻子、不孝顺父母，都算得上渣男。而出轨、酗酒、家暴的男人，更是渣男中的渣男！

同样，渣女也是如此。

每个女孩父母，都不希望自己的女儿遇到渣男。但是渣男总是客观存在的，我们无法消灭他们，只能把他们“过滤”掉，不要让他们影响自己的生活。

如何帮助女儿“过滤”渣男？父母需要这样做。

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父亲要做好男人的表率

前两年有个很火的国外短视频，一位父亲去女儿家里看望，看到女婿坐在沙发里闲闲地看电视，而女儿却各种家务忙得飞起。

他这才发现，女婿的样子，不就是自己年轻时的样子吗？

他以前在家里也是个甩手掌握，所有家务都是妻子一人忙活。而现在，女儿也选择了另一个他，重复了妻子的生活。

所以，如果希望女儿以后有挑选好男人的眼光，父亲从现在起，就要去做一个好男人。你给女儿的印象，很可能是她以后择偶的准则。

在综艺节目《少年说》里，有一对结婚十几年的夫妻，女儿都上初中了， 依旧热恋如初。

爸爸每次出差回来，都会送给妈妈一份精心挑选的礼物；

结婚纪念日，更是搞得深情款款，十分浪漫。

女儿站到演讲台上，先是肯定了爸爸的做法，又鼓励爸爸再接再厉，让妈妈体验一下睡到自然醒的轻松生活。

爸爸当即承诺：“我答应你，以后分担更多的家务。”

一旁的妈妈笑得嘴都合不拢。

有这样一位有责任心的爸爸作为标杆，相信女儿以后肯定不会挑中渣男。她的择偶标准里，至少已经有了几个要点：爱妻子、做家务、愿意听取意见。

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母亲做一个好榜样

女孩择偶时，会有意无意地将“他”与自己的父亲对比，遇事时也会下意识地想想母亲会如何做。

所以妈妈要向女儿展示，在婚姻中应该是什么样。

一个遭受家暴却忍气吞声的妈妈，容易养出逆来顺受的女儿。

一个独立、自强的妈妈，她的女儿也不会软弱。

就像那个外国视频中，母亲天天忙活家务，习以为常，女儿结婚后，也重复了妈妈的模样，忙东忙西没有自己的时间。甚至，她可能完全没察觉有什么不对。

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教女儿甄别渣男

女儿长大了，离开父母的保护，遇上的男人形形色色。父母不可能次次把关，只有教她们学会甄别渣男，才能避开渣男的陷阱。

纵观身边和网上，那些被渣男伤害的女孩，都有一个共同特点，就是没有原则和底线。

无论渣男让自己多伤心，只要他送个花附赠几句甜言蜜语，瞬间就感动得抱上去了。

俗话说，渣男爱圣母，道理正是如此。

所以，做父母的，要让女儿做一个有原则有底线的人。一旦有人触及底线，例如出轨、家暴、酗酒等，就要坚决远离此人。

其次，要教女儿学会从细节中甄别渣男

有些渣男伪装得特别好，但是再怎么掩饰，也藏不住细节。无意中的一句话、一个动作，就能暴露出他们的本质。

就像魏巍说：

“我如果把饭做了，她干什么？”

“在这个家里，我让她感受到，没有她，我活不下去……”

话里话外都是推脱责任。虽然短短几句话无法认定渣男，但是提高警惕总是错不了的。

最后，别忘了看看他周围的人。

选择伴侣，不仅是看他对自己好不好，还要看他对身边人好不好。看看他的朋友是什么样的人，看看他的父母如何相处，看看他对服务员、清洁工、门卫是什么态度。从他与这些人的相处细节中，更能看到他的为人处世之道。

养女儿的过程，就像精心养护一盆花。可别等一朝花开，却被“渣男”给端走了。

希望我们的女儿们，都能拥有甄别渣男的火眼金睛，遇到对的人。

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