改掉这5个习惯，get漫画腿

好身材不仅是一种实力，还能改变人生轨迹，想要拥有“漫画腿”可不是一件容易事！有的女性坚持做运动，并且注意控制饮食，可结果就是没什么用。事实上，腿粗不一定和肥胖有关，也有可能是不良的生活习惯造成。大家如果想拥有“漫画腿”，下面这几个习惯一定要改掉：

1.盘腿坐

女性盘腿坐会使腿部两侧肌肉神经失衡，很容易引发骶髂关节疼痛综合征，影响血液循环，进而导致腿部变粗。

2.坐着时张开腿

女性在家时很放松，坐着时常常会张开双腿。虽然张开腿坐着很舒服，但会使骨盆向后倾斜，后背弯曲也很容易引发椎间盘疼痛。建议大家坐着时，两条腿的膝盖和脚尖要并拢，这样不但可以让大腿内外侧的肌肉群得到锻炼，还可以让腿部线条变得更紧实。

3.站立时交叉腿或三七步

女性站立时采用三七步或交叉腿的姿势，会使全身重量偏向一边，受力那条腿的膝盖承受很大压力。为了保持身体平衡不跌倒，腰部和腿部也要承受一定压力，长此以往会造成膝盖损伤。甚至有可能导致一侧的小腿肌肉非常发达，变得很粗壮，腿型也就不好看了。

4.走路时内八字或外八字

保持正确的走路姿势，脚底受力很平均，不会影响腿型；而采用错误的走路姿势会使骨骼发生变形，影响腿型美观。

比如：走路姿势内八字，会导致骨盆倾斜，腿型变弯，下肢容易水肿发胖；走路姿势外八字，会使髋关节发生内旋或外旋，很容易出现O型腿，大腿也会变得粗壮起来。

5.有翘脚习惯

有翘脚习惯，会导致双腿长短不一和脊柱侧弯。女性长时间保持翘脚姿势，下面的脚会受到上面的脚的压力，单脚要承担比平常更多的重量，给不利于下肢的血液循环，引发腿部肿胀，造成骨盆不平衡出现歪斜，还可能会导致椎间盘突出。

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