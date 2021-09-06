盘点孕期常见的小毛小病，教你处理

当孕妈碰上小毛小病，该怎么办？很多准妈妈会担心治疗会影响胎儿健康，而选择硬扛。医生提醒大家，无论身体那个部位感到疼痛，都应及时去医院就诊，千万不能盲目自行处理。以下是一些常见病痛的应对方法，准妈妈快来收藏！

1.牙痛

孕期体内荷尔蒙分泌发生改变，很容易导致牙龈充血，让孕妈感觉不舒服。俗话说“牙疼不是病，疼起来要人命”。

其实，孕中期可以进行牙科治疗，治疗时需要局部麻醉，但很多准妈妈担心麻醉会影响胎儿，就没有接受治疗。

局部麻醉药物扩散至全身的风险很低，准妈妈不用担心，反而是牙痛引发的不适有可能会影响胎儿健康。提醒大家，患有牙齿疾病不去治疗有可能引起感染，进而引发蜂窝性组织炎、心肌炎、败血症等疾病，甚至有可能导致胎儿早产。牙疼部位有红肿热痛等表现，有可能表明伤口已经化脓，有患上蜂窝性组织炎的可能，一定要立即就医。

2.头痛

头痛有很很多种可能性，应尽早找到病因对症治疗。大多数头痛通常是疲劳过度、感冒、睡眠不足引起。

如果准妈妈患有妊娠期高血压，并且有剧烈头痛，有可能是先兆子痫的前兆，应及时去医院接受治疗。先兆子痫会导致胎儿发育缓慢，或者引发胎盘早剥，甚至引发死胎。准妈妈一定要在医生指导下服药，使血压保持正常，不要让妊娠期高血压发展成先兆子痫，甚至引发子痫症。

3.私处感染

怀孕期间，荷尔蒙分泌量发生变化，不少准妈妈发现私处分泌物有所增加。此时，阴道的酸碱值有所改变，再加上身体免疫力降低，很容易使阴道内菌群异常生长，导致阴道发生细菌感染。

一般这种情况，可以在局部使用药膏或塞剂，并不会影响胎宝宝的健康。

提醒大家，感染有可能会引发早产，如果发现阴道分泌物增加且很粘稠，颜色发黄或散发出鱼腥味，要尽早治疗，防止发生阴道炎引发早产。

4.感冒和流感

普通感冒，一般不需要吃药，一周左右就可自愈。但如果患的是流感，一定要积极治疗，以免发展成重症，危害母婴健康。得了流感后，应尽快去医院就医。

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