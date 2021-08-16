秦皇岛17岁男孩救人牺牲后，事情走向了意想不到的结局……

上周，一则悲剧登上了热搜。

8月2日，秦皇岛西浴场，17岁少年韩兴博与朋友们在游玩，海滩上还有其他人，包括三名来看日出的唐山女孩。

突然，韩兴博他们听见了求救声，原来那三名二十岁左右的女孩不慎陷入了海沟。救人心切的他立刻跳入海沟中，将女孩们一个个往外推，和沟外的其他人一起齐心协力，最终这三位女孩化险为夷，平安被救了出来。

但是，韩兴博自己却不见了。经过一天的救援，3日早上找到了他的遗体。

他是家里的小儿子，父母老来得子，有多珍惜他可想而知。明明不久前才过完17岁生日，眨眼间却已阴阳永隔。

母亲赶到海滩边，难以接受事实，哭得撕心裂肺。在得知这位救人小英雄的事迹后，很多市民也自发前来献花，以寄哀思。

一

悲剧令人心痛，然而接下来发生的事情，却彻底点燃了网友们的怒火。

网传被救的三名女孩对韩兴博毫无感激之心，大量疑似被救女孩的账号截图在网上被疯传。

“我们又没有求他救，这个事情我们也道歉了，还要怎么样？”

“求他救了？”

还讽刺网友是键盘侠，只会逞口舌之快。

甚至说出了“他没了也是活该”这种离谱的话。

事情发展到这里，还有部分网友觉得过于离谱，怀疑是假料，但是在这个关键点上，横空出世的“哥哥”则彻底击溃了网友们的心理防线。

这名男子自称是被救女孩之一的哥哥，戴着眼镜和口罩录制了一段视频，其账号主页里也的确有被称为“被救女孩”的照片，并且得到了一些媒体的转发背书。

在这段短短的视频中，这名男子大言不惭：“妹妹很感谢那个男孩，只不过太叛逆了说了那些话”“我们三家会尽快凑10万块给男孩家”“比起另外两家，我们的态度已经很好了”……

这一举动彻底激怒了网友们，二十多岁的女孩还在“叛逆期”？这三名“被救女孩”瞬间成了过街老鼠，所有的“个人信息”都被扒了出来，在网上疯传。

一旦有人提醒大家冷静，提醒大家核实信息，就会被打为“被救女孩”的同伙。

网络上铺天盖地只剩下网友和某音上疑似“被救女孩”的账号之间的骂战。

二

看到这里，你是否也觉得这些女孩活该？是否也惋惜那个17岁的少年牺牲自己救起了白眼狼？是否也觉得愤怒、生气？

那如果此时再告诉你，这一切都是骗局，都是被人精心设计的谎言呢？

“被救女孩”的那些账号是假的，站出来发声的“哥哥”是假的，甚至网传的“被救女孩”的照片都是假的。从头到尾，全都是假冒的。

事情是怎么被揭露的呢？在那个“哥哥”发声后，引发的舆论声实在太大，有个女孩去警局报警。她的照片遭到了盗用，被有心人拿来假冒“被救女孩”，而那个所谓的“哥哥”不过是朋友圈里一个普通男子。

引发关注后，很多人不明真相就来攻击她，导致她的生活完全被打乱。她的手机号等个人隐私都遭到了泄露，不堪其扰，只好选择报警。

而她本人，明明和这件事一点关系都没有。

网上流传的“被救女孩”的某音账户，也不是真的，甚至不是一个账户。这些账户都是新开的号，主页干干净净，只有和这件事相关的视频，目的很简单，就是为了涨粉。

视频也很简单，没有人，没有任何能证明身份的东西，只是手机备忘录的输入界面。

在发现受到欺骗后，媒体也迅速删除了那位所谓的“哥哥”的新闻，某音官方也永久封禁了这批账号，包括那位“哥哥”。

事实上，在悲剧发生后，男孩家属一直在忙着处理后事，根本没有注意到网络上这些声音。而真正被救的那三名女孩，也不是白眼狼，她们都和家人去殡仪馆致哀，表示会尽力提供帮助。在韩兴博的葬礼上，三名女孩子跪在他父母旁边，泣不成声。

当时这三名女孩被救起来之后，自己也惊魂未定，被送往了医院，她们也没有想到韩兴博会牺牲，更没有在网上发表那些博眼球的视频。

直到这时，事情的真相才算是浮出水面。

17岁的少年勇于助人，不幸牺牲，被救的女孩感激致哀。这本是一个悲伤的故事，但却有些人看到了炒作的机会，蘸着少年的鲜血，肆意中伤别人，只为了自己账号“涨粉”。

而在这场骗局中，又有多少不明真相的网友起到了助推的作用呢？

三

当然，大部分网友并非是出于恶意，相反，他们是自认为站在正义的一方，在为死去的男孩“讨回公道”。

只是，网络的水实在太深，在未知全貌前，还是不要急着站队和网暴，因为事情很可能不是你想的那样。

薛兆丰在《奇葩说》有一句话很值得大家深思：

“大家喜欢说，鸡蛋和石头在一起的时候，我站在鸡蛋的一边。

但最大的问题是，你知道哪一方是鸡蛋，哪一方是石头吗？”

我们如何确定自己坚持的“正义”不是某些别有居心的人刻意引导的结果呢？

还记得前段时间的夏检察官吗？

事情的起因是一名id“拜拜啦人间”的用户在微博求助。

随后又放出了所谓的多项“证据”，将事件推向高潮的则是那句“夏检察官认为一杯奶茶等于性同意”。

愤怒的网友们随即扒出了夏检察官的所有信息，人肉还不算完，他们还写举报信，打电话投诉。

直到检察院发布通报，整件事根本就是黑白颠倒，夏检察官从头到尾都没有说过那句话。

夏检察官毕业于全国top高校法律学硕，考入检察院，还是白云区劳动模范的女检察官，却要因为这些莫名其妙的攻击影响仕途，这公平吗？她又做错了什么？

而攻击她的网友们呢？轻飘飘一句“抱歉”，还不忘为自己辩白“我是正义的”。

你永远不知道自己的一句话会给陌生人带来多少伤害，在没有确认全部事实前，请不要对别人恶语相向。

不要成为被某些人利用的刀，不要那么容易被煽动情绪带节奏，不要纵容自己去代替司法“惩罚”自己心中“有罪的人”。

多一份耐心，多一份怀疑，少一点戾气，少一些伤害。

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