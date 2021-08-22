如何让孩子爱上音乐？看这一篇就够了

现在生活水平提高了，许多家长都会培养孩子的一些兴趣爱好，比如：唱歌、跳舞、书法等等。那么，何时对孩子进行音乐启蒙呢？今天小编就和大家聊一聊这个话题，感兴趣的家长快来看看吧。

音乐启蒙和学习乐器是同一件事吗？

两者当然不是一回事！

学习乐器是学习一项技能，它和音乐启蒙并不能画等号！音乐启蒙指的是所有与音乐有关的行为，更加广泛。比如，孩子尚未出生时，妈妈对他进行音乐胎教，这是宝宝最早接受的音乐启蒙。再比如。孩子出生后，听到音乐后四肢乱舞，或者可以安静地听音乐，以上这些都是最初的音乐启蒙。

音乐启蒙最重要的作用是通过音乐培养孩子的感知力，而这种感知力是孩子生命中宝贵的一笔财富。 无论孩子以后的工作是否与音乐有关，都可以通过音乐抒发自己的情感。

宝宝何时接受音乐启蒙最好？

事实上，何时接受音乐启蒙并没有特定的时间标准。日常生活中，家长就可以有意识地培养孩子的音乐感知力。

音乐启蒙用什么音乐开始比较好？

音乐启蒙最重要的是聆听，其中最重要的就是学会聆听自然的声音。人作为自然的一个组成部分，即使在科技日新月异的今天，人们也不能脱离自然。因此，教孩子学会听自然的声音，就是教他们去聆听和谐、聆听生命。

除了让孩子学会聆听大自然的声音外，大家还要让他学会聆听生活中的音乐节奏。这个阶段要注意锻炼观察力，让孩子学会观察生活中出现的音乐并研究它的节奏。家长也不要冒然打断孩子，否则会让孩子对音乐失去兴趣，扼杀未来一位非常优秀的音乐家。

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