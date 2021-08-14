宝宝视力发育全过程，全是干货，快收藏！

宝宝出生后 ，身体各个器官和功能都开始进入到持续发育的阶段，尤其是视力发育，发展迅速。下面，育儿网小编给各位父母整理了0~6岁宝宝视力发育各项指标，全是干货，赶紧收藏！

1~2个月

宝宝有眨眼反射，有东西靠近的时候会立马把眼睛闭上。此时的宝宝是“近视眼”，只能看到20厘米以内的东西，最喜欢看妈妈的脸和移动的物体。

3~4个月

此时宝宝对亮颜色比较敏感，比如黄色、红色等，不喜欢比较淡的颜色。宝宝能够固定视线，看清眼前大约75厘米远的物体。

5~6个月

宝宝视力已经达到0.1，能够看见比较远的物体，比如街上的车辆，并且还可以伸手去抓自己身边的玩具。

7~8个月

7-8个月的宝宝喜欢找突然“消失”的玩具，并且已经能分辨出物体的远近了。

9~10个月

这个月龄的宝宝已经学会爬行，眼睛可以追随物体移动，并且可以分辨出物体的大小，以及速度的快慢。

11~12个月

宝宝有了立体知觉，视力可以达到0.2。

1~2岁

1-2岁孩子特别喜欢看书，能简单的认识形状，比如三角形等，还能认识小动物，模仿小动物的叫声和动作，宝宝一岁半时，宝宝视力可达到0.4，能够看见3米远的任何小玩具和小动物。

2~5岁

2-5岁是宝宝视力发育的黄金期，视力可以达到0.5至0.6，到5岁的时候视力大约为1.0。此时他们已经有了空间概念，已经慢慢接近接近成人视觉。

6岁

宝宝6~7岁时已经拥有了成人视觉，但立体视功能要到9岁才能发育成熟。

TIPS：促进宝宝视力发育的正确方法

0~6个月：6个月以下宝宝最喜欢黑白两色，父母可以在他眼前20~30厘米处放一些黑白颜色的玩具，从而刺激视力发育。

6~12个月：这6个月是宝宝辨别物体物象细微差别能力发展的黄金期，父母要给他玩色彩艳丽、颜色对比强烈的玩具。

1~3岁：这个月龄的宝宝已经会走了，并且对远近、前后、左右有了概念，可以给宝宝买一些积木，从而促进视力发育和智力发育。

3~6岁：宝宝此时已经有了空间概念，可以判断出物体的大小、上下，此时家长可以多陪宝宝做一些游戏，比如走迷宫，认识地图、找不同等。

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