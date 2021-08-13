阿里被侵害女员工背后的男人，请给他点赞

前有男艺人，后是男领导，完美地诠释了什么叫前有狼后有虎。

最近，阿里巴巴女员工被侵害的事件已经人尽皆知，微博话题讨论数更是达到9.1亿。

我依稀记得，这个拥有25万员工的互联网巨头，上一次上微博热搜，好像还是去年高层养小三的破事儿。

关于侵害事件的详情，被侵害的女员工原本发表在阿里公司内网上的公开信已经写的很清楚了。很难想象，这位女性，是忍受多大的伤痛，字字泣血的写下这些话。

阿里公司的高层呢？原本视而不见，冷漠应对，甚至劝说被害者：没用的，不会开除的。

为了伸冤，这位女员工只得一遍遍把伤口袒露，甚至要跑到公司食堂，在大庭广众下痛诉自己受到的伤害和不公，把所有的遭遇曝晒在所有人的面前，因为不这么做，就没有人知道，就不会有人为她说句话。

终于，舆论炸了，警方介入了，公司“看见”了。

事发多日，阿里终于对涉案的“曲一”（真名:王成文)做出了处理，至于犯罪行为的调查和判决，就是警方和法院的工作了，我们只能等待最终的调查结果，一个坏人也不会放过！

在这位女性的文字中，有一个人也被大家注意到，他就是这位女员工的丈夫。

在第一时间知道妻子被上司和客户侵犯后，任何男性都无法容忍这种对爱人的伤害。

对他人的妻子下手，更能看出涉案的两只禽兽的肮脏嘴脸。

忍着“想杀人的冲动”，但这位丈夫没有失去理智，试想，如果换成其他人，结果会不会走向另一场悲剧？杀父仇夺妻恨，自古就是血海深仇。

而这位丈夫，不愧是“大丈夫”，人不在身边，只能通过电话用声音不断的安慰，抚慰妻子受伤的身心。

“不管怎样，都是爱我的，永远会站在我这边”，一句话，就能给恐惧、受辱的女人极大的勇气。

试想，如果此时丈夫暴跳如雷，甚至逼问为何要去赴会，为何要醉酒，不反抗不逃跑是不是有什么居心，恐怕受害者当场就能因为诸多刺激，做出过激行为。

不但如此，丈夫还不断说“没事的，没事的，不是你的错”，极大地委屈和痛苦都会在简单的话语中得到一些释放和缓冲，不至于干傻事。

随后，冷静地叫妻子报警，让案发现场能够得到一定地保护。

更感人的是，在没有得到公司支持的情况下，这位女员工准备在单位散发传单，控诉自己受到的伤害和高层的不作为，她的丈夫选择了支持和陪伴。

而在妻子不吃不喝、崩溃自残的时候，他跪求妻子坚强，再一次强调“你没有做错什么，死很容易，但是能不能为了我活着”，并24小时的守护，生怕出了什么意外。

爱从来不是说说而已，真的面对困难， 哪怕塌天动地，还能说“爱”吗？

至少，这位老公，做到了。

相比此前“泰国孕妇坠崖案”，“杭州杀妻碎尸案”、尤其是“杭州保姆纵火案”的里面的老公，做人的差距，大到可怕。

而且，好老公从来不会自立人设，在媒体报道前，可能没多少人知道他对老婆的好。

8月9日凌晨3点左，知名演员“谢大脚”于月仙因为车祸不幸去世，享年50岁。

在众人痛惜哀叹的时候，她的丈夫张学松也在9日发布讣告，对于妻子遭遇不幸，他万分悲痛，丧事一切从简，并感谢了各界对于月仙的关心以及影迷的厚爱。

于月仙与张学松是圈内的模范夫妻，两人是中戏的同学，从大一开始谈恋爱，直到结婚多年，距今29载。

要知道，于月仙出生在一个极其重男轻女的传统家庭，从小吃苦受累，但丈夫张学松每次做决定，都会尊重，替于月仙考虑。

于月仙的弟弟患上了脊柱侧弯的重疾，夫妇二人四处求医，想要治好好小舅子的疾病，昂贵的手术治疗费掏起来没眨过眼，甚至拿出原本二人想要结婚用的钱填手术费的空缺。

有人问，为什么于月仙两口子不要孩子，其实原因很简单，当时需要照顾重病的小舅子，事业压力有很大，张雪松一咬牙主动对于月仙说：“月仙，我们别要孩子了，今后我就把小舅子当亲儿子一样照顾”。

后来岁数大了，担心妻子的身体，也就没有再要孩子。

如果说月仙把家人看得比天大，张学松是把月仙看得比天大的人。

于月仙的一生，一直都在为家人而活，但她生前接受采访时重复最多的话就是：我最感激的人是我的丈夫张学松。

于月仙走的突然，夫妻二人没有见到最后一面。

事发后，有一个细节被网友发现：如果翻看张学松的视频社交账号，可以发现他发的几乎全部都是有关于妻子的动态。

其中一条很早之前就发布的视频动态下，张学松回复安慰他的网友：即便妻子离开了人间，也会为岳母养老送终，不让老人家孤孤单单。

而这条回复的时间，是在深夜。这位深爱妻子的丈夫，辗转反侧，只能在无人时看视频追忆已去的斯人。

最近，我们吃了太多渣男的瓜，在公众号也说了很多八卦，真心是有点累了。

是现在的人心变了吗？还是说，爱情、婚姻、夫妻，其实从来就没有变过？

前几天，在微博上有一个不太火的话题，叫“网络把爱情扭曲成什么样”，博主整理并且反驳了很多如今网络上流传的爱情观。

虽然我不认同其中一些观点，但是这个问题却很有意思。

渣男一次一次刷新人们的认知底线，出轨、小三、侵犯、威胁、利诱，甚至还利用法律来倒打一耙。

在国家号召生育二胎三胎的当下，这些事，显得尤为讽刺。

好在，我们总能看到一些美好的人，美好的事。

就像前几天，厦门被感染新冠的一户家庭，在流调公布时，人们发现，妈妈外出只做了洗头、美甲、拿快递、买水果四件事。

而她的老公上班，送孩子去补习班学篮球，买菜，做了很多父亲该做的事。

寥寥几个字，就能让人想到一个不用为了孩子赶时间，为了丈夫生闷气，有空闲打扮自己，享受生活的辣妈。

而这，本来不就该是女人结婚后的正常状态吗？

什么时候，老公对妻子的爱、包容、尊重，对家庭的付出，也是值得拿一篇文章来夸赞的事了？

只能说，是其他同性的衬托。

希望，这世上好男人再多一些，渣男人再少一些吧。别让女人那么累，谈恋爱找老公还得想着拯救银河系。

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