超简单的减脂便当，上班族必备

上班族减脂快手便当来啦！一周不重样！简单又方便，厨房小白也能做，告别油腻的外卖，每天自制减脂便当，健康又干净，好吃不怕胖！喜欢的赶紧看过来呀～

周一午餐

水煮虾，秋葵 ，玉米 ，圣女果。

做法：虾洗净去须去虾线加点料酒和盐煮熟即可。玉米蒸熟，秋葵水开入锅煮1分钟，加入少许盐和油。

周二午餐

蟹棒，西兰花 ，火龙果，水煮蛋。

做法：蟹棒加盐，生抽，黑胡椒拌匀，放锅中蒸熟。鸡蛋煮熟，西兰花水开入锅煮1分钟，加入少许盐和油。

周三午餐

鸡胸肉，西兰花，圣女果，水煮蛋。

做法：鸡胸肉加1勺蒜末，1勺生抽，1勺蚝油，少许盐腌制半小时，小火煎熟即可。鸡蛋煮熟，西兰花水开入锅煮1分钟，加入少许盐和油。

周四午餐

水煮虾，贝贝瓜，芦笋，猕猴桃。

做法：虾洗净去须去虾线加点料酒和盐煮熟即可。贝贝瓜蒸熟，芦笋水开入锅煮1分钟，加入少许盐和黑胡椒。

周五午餐

蟹棒，黄瓜，玉米，牛油果。

做法：蟹棒加盐，生抽，黑胡椒拌匀，放锅中蒸熟。玉米蒸熟。

周六午餐

鸡胸肉，秋葵，玉米，火龙果。

做法：鸡胸肉加1勺蒜末，1勺生抽，1勺蚝油，少许盐腌制半小时，小火煎熟即可。玉米蒸熟，秋葵水开入锅煮1分钟，加入少许盐和油。

自己带饭到公司，健康又好吃，尤其减脂的小仙女，绝对要对外卖说NO！最后祝大家越吃越美越吃越瘦！

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