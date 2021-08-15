熊孩子不肯吃蔬菜，简单4招治服

蔬菜富含多种维生素，有利于宝宝身体健康和正常发育。但是，很多宝宝不喜欢吃蔬菜，让爸爸妈妈头疼不已，不知道该怎么办才好。别捉急，今天小编教大家正确的处理方法，赶紧看过来吧~

宝宝不喜欢吃蔬菜的原因

宝宝抗拒吃蔬菜，通常有以下这些原因：

1.太硬，吞咽起来困难

对于正处于萌芽期的宝宝来说，食物的软硬程度和宝宝接受度直接相关。特别是有梗、有茎的蔬菜，宝宝吃起来要花很长时间咀嚼，宝宝当然不喜欢。

2.蔬菜口味不佳

蔬菜富含叶绿素，烹饪后味道略显苦涩，再加上宝宝的辅食不能添加调味料，吃起来口感不如肉类食品，所以不受宝宝欢迎。

3.从吃辅食开始没吃过蔬菜

宝宝6个月后开始吃辅食，有的妈妈没有把蔬菜添加进辅食里。宝宝很少吃蔬菜，对蔬菜印象不深，接受起来自然很困难。

4.逆反心理影响

宝宝不爱吃蔬菜，有的父母会强迫他吃，甚至全家人一起逼迫，妈妈搞不定爸爸来，爸爸喂不吃就爷爷奶奶来哄，甚至打骂威胁。宝宝被这样对待，很容易出现逆反心理，更不愿意吃蔬菜。

5.父母当了坏榜样

有的父母自己有挑食习惯，导致孩子有样学样，也养成了挑食的坏毛病。特别是有的妈妈不喜欢吃蔬菜，也不烹饪蔬菜给宝宝吃。宝宝没吃过蔬菜，自然不愿接受。

由此可见，父母的饮食习惯会对宝宝产生很大影响。想要让宝宝爱上吃蔬菜，家长要以身作则，当好榜样。

宝宝不喜欢吃蔬菜，爸妈该如何应对？

宝宝不爱吃蔬菜，妈妈要注意以下四点：

1.经常变换蔬菜让宝宝尝试

有的蔬菜刚开始宝宝不爱吃，如果强迫他吃不但会影响他吃饭的心情，还会让他更讨厌这种蔬菜。比如说，宝宝刚开始不喜欢吃菠菜，妈妈可以在他爱吃的菜里加一点菠菜进去，由于加的量很少，菠菜味不是很明显，宝宝习惯后再慢慢增加菠菜的量。这样一来，宝宝就会爱上吃菠菜了。

2.选择适合宝宝吃的蔬菜

父母去菜场买菜，要挑选新鲜蔬菜，用剪刀将蔬菜剪碎喂给宝宝吃。用剪刀剪蔬菜，不但营养损失少，而且剪出来的蔬菜比切出来的更好看。妈妈还可以用一些工具让蔬菜变得更可爱更萌，比如“小太阳”胡萝卜、“小猫咪”黄瓜片等，更容易让宝宝接受。

3.以身作则，当好榜样

蔬菜有一点酸味或苦味，但这也是营养价值的所在。爸爸妈妈对蔬菜的态度会直接影响宝宝对蔬菜的印象。因此，爸爸妈妈要当好榜样，不要在宝宝面前表现出对蔬菜的好恶。

4.辅食保持丰富多样

相关研究表明，6-12个月是宝宝的味蕾敏感期，它可以感知到每种食物的原始味道，蔬菜之间微小的口味差别被放大很多倍。如果宝宝在味蕾敏感期品尝的口味很单一，宝宝有可能会因为没有尝试各种味道而对其他味道不感兴趣，日后有可能养成偏食、挑食的坏习惯。

为了防止蔬菜的味道太明显，妈妈可以将蔬菜剁碎放在馅料里，给宝宝包包子或包饺子吃，也可以打成菜汁混进面里，给他做小薄饼、做面条吃。

想让宝宝爱上吃蔬菜并不是很困难，父母只要多试几次，做菜时多花点心思，多想点办法，宝宝早晚都会爱吃蔬菜。请注意，让宝宝爱上蔬菜不会一蹴而就，家长多点鼓励和耐心。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)