霍尊变吴秀波3.0？细数恋爱脑的女星们下场有多惨

立秋刚过，大家喝上秋天的第一杯奶茶没？没喝也无妨，娱乐圈又迫不及待给大家送瓜吃了，渣男队伍再添一名新成员——霍尊。

01

刚好是8月8日奥运会落幕这天，陈露发了一条微博@霍尊，疑似官宣恋情。

尴尬的是，霍尊一直没有回复。

原本以为是甜蜜官宣，却演变成了逼宫大戏。

可当大家都在心疼女方，质疑霍尊“算什么男人”的时候。另一种说法冒了出来：

霍尊和陈露早已订婚，但女方劈腿提分手，现在又后悔，才自导自演逼宫大戏。

部分粉丝开始刷陈露生日的一张合照：陈露和身边的一名男士被画上了大大的爱心，看似有几分亲密。

于是，吃瓜群群又纷纷心疼起了隐忍有担当的“好男人”霍尊。

直到8月10日晚，陈露的长篇檄文发出，直指霍尊冷暴力逼迫相伴九年的陈露分手，夹杂着霍尊劈腿、威胁恐吓等黑料。

原来霍尊和陈露相识于2012年，恋爱时都籍籍无名。

为了配得上霍尊，陈露靠着努力成为了国家二级舞蹈演员。后又因为霍尊事业发展需要，陈露放弃前途光明的工作，开了个工作室赚钱贴补霍尊，顺便照顾他日常起居。

两人交往九年，陈露只穿两三百的衣服，却给需要出镜的霍尊买名牌衣物，连霍尊身体不好要吃的保健品也一一买好，累计给霍尊花了300万。

但霍尊在恋爱五年被狗仔拍到后，不肯公开不说。

甚至觉得以自己如今的地位陈露根本配不上自己，想冷暴力逼迫陈露和自己分手。

期间，霍尊一面让朋友安抚住陈露，背地里忙着约会多名“女朋友”。

至于陈露与朋友的那张合照，疑似霍尊朋友提前布局，想营造出陈露出轨的假象。

当陈露得知一切带着聊天记录、截图等找霍尊对峙时，他只有三个字“开个价”。

原本能用900万买断感情也算是对多年付出的一点补偿，但霍尊连同朋友将陈露骗来，让律师对其进行长达五六个小时威胁恐吓。

陈露声称念在多年感情上，不公布霍尊的黑料。虽然九年青春喂了狗，但“无名无分，身如草芥”的她，也给爱了九年的男人留了最后的体面。

分手？想要送你进牢房

事情发展到这一步时，还只是普普通通的渣男故事。一朝飞黄腾达，翻脸不认旧日情分，全然不顾往昔是谁无限付出照料他，虽然渣，却也是自古以来的老剧情。

但接下来陈露闺蜜的发声，却把事情推向了另一个高潮。

闺蜜表示，霍尊可不是简简单单的渣罢了，他还曾在好友的撺掇下，想要“致敬”吴秀波，设计把陈露送进牢里，也就是陈露说的这段。

闺蜜表示，陈露曾经遭遇过突如其来的“三人围攻”。

当时，陈露在霍尊一个朋友家，接着对方两人放进来了一名律师，三人开始恐吓她：“知道吴秀波的事情吗？”“知道徐汇区女子监狱是什么样的吗？”

当陈露终于脱身后，已经出现生理性不适，闺蜜心疼她的遭遇，更担心她被有意陷害，于是立刻联系了律师团队，并带她报警。

冷静分析，如果当初签下协议时霍尊已经设了圈套，那么他此时大可以直接告勒索，不必上演这一出戏。因此多半是想恐吓陈露，既不愿意花钱赔偿，又希望对方守口如瓶。

在回执单上，清楚地写明了陈露与霍尊当初签订的是“经济赔偿协议”。这一点也是在闺蜜的提醒下留的后招，以防对方诬陷“敲诈勒索”。

而撺掇这件事的“主谋”之一，则是霍尊好友田汨的新妻“黄小姐”。

为什么特意点明是新妻呢？因为田汨自己也干过抛弃糟糠之妻这事。他还阴阳怪气内涵陈露，结果闺蜜一发声，就吓得赶紧闭嘴。

这件事还有一个重要人物不能漏了，那就是他爸。

也许是父子情深，也许是同类相惜，霍尊这事被踢爆后，他爹歌手火风站了出来护犊。

既然他爹站了出来，咱们简单回顾一下火老师自己的事情。

霍尊两三岁时，爸妈瞒着他离了婚。

火风偶尔回来带带娃，就这么偶尔几次，还把霍尊给弄丢了。

这可把妈妈急坏了，找回来后就下定决心，退出歌坛，24小时守着儿子，靠火风的每月2000赡养费过活。

火风事业风风火火，二婚家庭幸福美满，虽然没咋陪过儿子，但每个月给2000赡养费，自认是个好男人。

哦对，父子俩感情还不错。

好友和爹都是这样，他出这事，好像就一点也不奇怪了呢~

02

其实不光是陈露，许多光鲜亮丽的女明星也逃不过恋爱脑的诅咒。

逼婚却错付，公主也无奈：张靓颖

第一位就复盘海豚音yyds的张靓颖，实在是很心痛。

她和冯轲相恋时只有19岁，而男方大了14岁。相识相恋十几年的时间，男方没有任何表示。

张靓颖应该是一个渴望婚姻的人吧，与冯轲在一起付出了很多，但男方的表现在外人看来，根本就不爱她。

于是，发生了长沙演唱会上的“逼婚”现场，几万粉丝见证，张靓颖在舞台上向冯轲喊话：你现在愿意娶我你就上来。

男方先是一惊，等了一分钟后，缓缓上台：“这个挺突然的，因为这个事应该我来做，谢谢靓颖”，没提结婚的事情。

张靓颖是单亲家庭，跟妈妈长大，但母女却为这个男人反目，妈妈说冯轲把女儿当做赚钱机器，粉丝也不看好，觉得冯轲没担当，没有想要相守的心。

后来，两人在2016年结婚，张靓颖生日，冯轲没有送祝福，那时他们结婚一年。

婚后的感情，两人因工作聚少离多，有媒体爆出两人吵架的画面，感情的变化肉眼可见，于是，悲剧结局意料之中的发生了。

努力付出，掏心掏肺，却换来无情相对，很难说跟恋爱脑没关系。

十年等不来一纸婚书：李若彤

万万没想到，荧幕上那个冷艳飘逸的“姑姑”李若彤，也没逃得过“恋爱脑”。

其实已然年过半百，她的公开情史并不多，但就是那一段刻骨铭心的痛爱，令人唏嘘不已。

李若彤在《好好过》中详细描述了自己的往事，其中便提到和郭应泉恋爱时的细节。

男方不让她涂指甲油，她就不涂；

男方不喜欢的朋友，她不再相见；

男方一个电话，她就可以放下工作和朋友赶去；男方让她不要再拍戏，她就退出了演艺圈，九年不拍一部剧；

甚至男方因为之前有过婚史，说害怕她“有了孩子之后，自己成了孤家寡人”就放弃了当母亲。

当她向男方求助，男方拒绝，她还会想出各种理由自我安慰。

2008年，相恋十年的郭应泉向她提出分手，但她并未感到吃惊，因为男友每年都会提分手，只是自己一厢情愿。

分手之后，李若彤久久不能释怀，父亲病重，私事家事，令她身心俱疲，一度患上抑郁症。

中了爱情的毒，有多疯狂：叶璇

叶璇，曾经公认的美女学霸，是很多人心目中的童年女神。

然而，当她恋爱时，也大度到“荒诞”，一度被嘲讽是不是中了蛊，情商智商都降至负数。

先是在微博上各种高调秀恩爱，与小默先生你侬我侬，尺度大到令人难以直视。

后来小默先生的前女友公开爆料他的劈腿丑闻，一向怼天怼地的叶璇没有怼上渣男友，反而怒撕前女友，认为她不够优秀才会被抛弃。

“ 女人因为不够优秀而被提出分手，需要检讨自己的不足并加以改过……”

最后甚至闹上了法庭，尴尬的是两度败诉。

结果，这段中蛊式爱情，也没坚持几年，就宣布终结。她处处针对前女友，结果自己也变成了前女友……

为爱情放弃大学，却婚姻破裂：肖华

张艺谋是人尽皆知的大导演，在他的功成名就背后，却藏着一个女人一生的凄凉，那就是他的前妻肖华。

他们的爱情始于农村“插队时”，两个人也曾相扶相依。

婚后，肖华通过厂里推荐获得了上大学的机会，可是因为张艺谋的反对，她最终放弃了。

然而后来，肖华托关系帮张艺谋争取到去北影的机会，张艺谋果断地去了。

他甚至跟人说，他与肖华的婚姻，只是那个时代的误会。

这句话读来，真的跟陈露长文中的某些话，有异曲同工之妙。

肖华最终心灰意冷，选择了放手，自此没有再婚。

03

恋爱脑自救指南

每个年轻女孩都曾幻想“The One”从天而降！

讲真，“真命天子”就一幻觉。与其苦苦寻觅等待，不如先过好自己的生活。

李玫瑾老师曾在《圆桌派》里，这样叮嘱被渣过的女孩“当一个人生活中没有别的寄托，也没有其他宣泄口时，就容易在爱情中变得偏执。”

说到底，爱可以没有上线，但底线是不能超过爱自己。心疼露露们的同时，我们必须要为大家做一波风险提示：

1.科学找男友，爱到99

可以没脑子，但绝不可以恋爱脑！避免恋爱脑的第一步，就是要科学找对象。

要记住，人品和三观一定是最重要的考核项！

想想当年看脸的周扬青，再看看那位看上了才华的董花花，她们的惨痛教训足以给我们上上一课。

男人天生就比女人现实得多，所以人品、三观的考察远比一切重要得多。

2.醒醒吧姐妹，你明明很优秀

醒醒吧姐妹，你不需要靠对方的肯定来认可自我，你本来就很优秀！

· 少提【他】

过度上头，只会自己遭罪。当你总是有意无意地提他时，是时候反省一下了，这个人正在占据你所有的思绪。

频繁提及，不但会招人烦，也会让你不自觉地将这个男人当成你生活的全部。

有意识地少提一点他，主动提出一些其他的新鲜话题，这样就能逐渐转移你的注意力，潜意识里找到属于自己的生活，给自己更多一些个人空间。

· 尽情挖掘爱好

喜欢运动？就去做！

喜欢看书？就去读

喜欢电影？就去看

找到自己的爱好，多挖掘自己的特长，丰富自我，提升自己。别亲手斩断自己所有的后路，你的人生不需要围着他来转。

当你在其他领域获得成就感，享受优越感时，你会发现你不需要依恋任何人。

· 不要把恋爱列入人生KPI

不谈恋爱不会死，没钱才会死！

男人只是你人生金字塔里的一块砖，有了他金字塔可以更完整，没了他也不会塌。

趁着年轻，去努力，去赚钱，实现自我价值。做复杂的工作，挣大把的钱，谈简单的恋爱。

3.及时止损，是成年人感情中的高级自律

在爱情中，很多女孩爱得太用力，太卑微，或用青春陪跑，或用真金白银砸钱。

没事啊，方向错了，停下来就是最大的进步。

大家都是成年人，性格和品格基本定型，别再想着去劝别人，改造别人。

《人间失格》里有一句话

“她若能避开猛烈的狂喜，

自然不会有悲痛的袭来。”

越是执着，越是坚持，越是无底的深渊。

爱而不得是人生常态，愿你拥有及时止损的勇气。

很多时候，女人走到哪儿都想着“我们”，而男人的世界里可不是这样。

为了自我利益最大化，他们通常不会为了恋爱或婚姻牺牲，也不会为了亲子关系做出妥协退让。

有些女性可能觉得个人追求不同，为婚姻家庭付出很幸福。当然，只要你清楚这是一项高风险零回报的投资，且愿赌服输，一切都没问题。

不过，人生那么长，恋爱脑一次也没什么大不了，撞了南墙也不失为一种成长。未来还很长，我们足够努力足够优秀，前路无所畏惧。

最后给大家一句爱情格言：

别给男人当妈，要当给他当爸！

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