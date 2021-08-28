pick这几招，激发孩子的进取心

如果你的孩子自我满足感强，没有争强好胜的意识，你若是也不想办法激发他的进取心，那么远大的理想和抱负就会成为空谈。那么，该如何激发孩子的进取心呢？小编教大家几个小妙招，赶紧学起来吧。

1.让孩子学会坚持

不少孩子做事情总是缺乏耐心，长大后很难获得事业成功。孩子遇到困难，父母不要立即帮助他，要鼓励他坚持下去，勇敢地面对挫折，努力争取成功。

2.认真对待孩子的每次提问

孩子充满了好奇心，经常会向爸爸妈妈提问。面对孩子的问题，父母千万不要消极的对待，以免拉低孩子的求知欲。如果爸爸妈妈不知道问题的答案，也应该坦诚的告诉孩子，并积极寻找正确答案，找到答案后在及时反馈给孩子。

3.鼓励是孩子前进的强大动力

聪明的父母要学会鼓励孩子，鼓励会给孩子积极进取带来巨大动力。日常生活中，父母总是指责孩子，孩子令人讨厌的行为就会变得更多，甚至破罐破摔自我放弃。因此，爸爸妈妈一定要赏识孩子，鼓励孩子，让孩子成为一个积极进取的人。

4.让孩子相信自己能行

想要让孩子充满进取心，一定要让他相信自己的能力。另外，爸爸妈妈要多鼓励孩子表达自己的感受，敢于追求理想。日常生活中，父母可以从孩子的特长入手，从而增强他的自信心。

爸爸妈妈要采用正确的教育方式加以引导，使孩子更加积极上进。

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