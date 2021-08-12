这档大尺度国产综艺，建议每对夫妻都认真看看

提起综艺，不少人都觉得是明星作秀的节目而已。但是也有一些良心综艺，替群体发声，科普知识，很值得大家花时间去看看。

比如最近看到的一个新综艺，它聚焦妈妈这个群体，请已经为人母的女明星们来分享自己的育儿故事。可不是我们常听的那些温馨故事，一般都讲述的是分娩过程和产后经历，尺度非常之大~放几张图给大家感受下~

譬如几位嘉宾和主持人一起讨论，什么姿势更容易怀上~

甚至还有聊到自己孕期的爱好竟然是……

当然节目组也是讲科学的，比如当场检测精子的质量。

还不忘做个总结

百无禁忌聊妈妈

这档国产新综艺就是tvb推出的《日日妈妈声》，嘉宾既有明星也有网红，现场还有素人观众，可以随时提问。总体氛围更像是闺蜜闲谈的茶话会~

选个大家都熟悉的明星吧，爱包如命的靓靓袁咏仪，她也去过这档综艺当嘉宾。

袁咏仪之前在其他节目中也说过，自己的遗憾是没有生二胎。

在《日日妈妈声》中，她也坦诚分享了自己为了怀二胎做过哪些努力。选个良辰吉日，精确到时辰，然后采取倒立姿势。

这一话题引起了在场的妈妈们共鸣，大家纷纷打开话匣子，开始谈起了自己的独门受孕秘籍，真是各有千秋，身怀绝技~

当然，这还算不上大尺度，他们还聊到了孕期啪啪啪的问题~

第几个月比较安全啊？什么姿势比较合适啊？

会引起宫缩吗？甚至是问专家，xx有没有可能和胎儿亲密接触啊？

不光是孕期，产后身材问题也同样在话题范围内。

只有你想不到，没有她们不好意思问的~

“妈妈”身份的心酸痛楚

当然啦，如果只是博眼球的综艺，也没必要推荐给大家。这档综艺其实真正的用意，是让大家感受到“妈妈”的不容易。

想要成为妈妈，对有些人来说，是一件很难的事情。比如前面提到的袁咏仪，她就提到自己试过人工受孕。

而且是自己一个人面对的，因为不想给丈夫增加压力。

但即便如此，她人工受孕还是以失败告终。

怀上难，分娩更难。

虽然大家都知道分娩是一件伴随着痛楚的事情，但仍有不少男性觉得，“不就是生个孩子吗？大家都这么过来的，能有多痛？忍忍就过去了，很快的，别矫情了！”

之前有个男网红，在老婆分娩的时候拿着设备进产房给粉丝直播，被吐槽得很凶。毕竟分娩是有风险的，说是在鬼门关走一圈也不为过，但在这位男网红眼中，老婆分娩似乎只是用来吸粉的好机会。

面对现场的质疑，男网红仍是面不改色，丝毫不觉得自己做错了。

他认为自己已经和老婆达成了共识，何况直播满足粉丝的好奇心，也没什么大不了。

于是在现场观众的要求下，节目组给这位男网红准备了一台分娩阵痛体验机。

分娩痛楚在60-70级别，但在45级的时候，这位男网红已经快要撑不下去了，开始面露难色。就在这时，主持人问他：“你当时直播时，在镜头前和老婆说了什么？”

他说，放轻松，很快就收工。

仅仅是体验这短短的一段时间，这位男网红就已经感到痛苦。更何况真正的分娩是一阵阵痛苦叠加，反复持续十几个小时甚至几十个小时。相信体验过这份痛苦的爸爸们，再也不会说出“很快就收工”这样的话语来。

不仅仅是分娩之痛，孕期妈妈们的各种不便，也有必要让爸爸们感受一下。

十月怀胎的带球之旅，节目组用负重马甲的方式来让男嘉宾体验。果然，还没一会儿，体验的嘉宾就表示，躺着也不舒服，站着也不方便，腿酸腰痛，哪哪都不对劲。

妈妈十月怀胎一朝分娩，千辛万苦生下了孩子，“折磨”就结束了吗？远远没有。

喂母乳的妈妈中，20%以上的都有乳腺炎。

即便运气好躲过了这一劫，也会陷入溢奶的尴尬。

更不用提常见的子宫、膀胱脱垂，漏尿、排恶露。怎么让男嘉宾感受到这一点呢？节目组让他们用腿夹住一颗球，无论做什么动作，球都不能掉。

这种状态，恢复慢的妈妈要持续好几个月。

就在这样的情况下，还有些丈夫竟然丝毫不体谅妻子的辛苦，嫌弃妻子和孩子吵，把妻子赶去客厅睡了一年。

这换谁能接受？难道妈妈受罪就是活该的吗？

客观传递声音

这档综艺最值得称赞的一点，就是它的客观。我们已经习惯了各种综艺里的煽情剪辑，配上后期带有引导性的字幕，对着画面痛哭流涕或是破口大骂或是高呼“甜死我了”。

而这档综艺没有这些。直播老婆分娩的男网红，没有在节目中被痛骂斥责，也没有对着镜头流泪忏悔发誓以后好好爱老婆；赶老婆去客厅睡的丈夫也没有被大家当场指名道姓进行辱骂。

它只是忠实地提供一个平台，不是让大家发泄情绪，而是让妈妈发声，让她们的声音可以被真实、完整、客观地传递出来。

因为生育问题，本就不该遮遮掩掩。

我们不必对此感到羞耻和难以启齿，不好意思开口去谈论，生育问题本就该被人正视，被人重视。

成为妈妈很伟大，成为妈妈也有很多心酸和痛楚，这不矛盾更不丢人。

妈妈的声音，值得更多人聆听。妈妈的感受，值得更多人关怀。

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