疫情宅家造人，女子一年内生四个娃！

新冠疫情在全球蔓延，导致各国人民都进入了宅家模式。据《每日星报》报道，英国一名女子在居家防疫期间连续怀孕两次，在一年时间内竟生下了4个宝宝！

女子生娃后再次怀孕，B超显示三胞胎

据了解，这名女子名叫杰西卡·普里查德，现年31岁，是一名小学老师。男友名叫哈里·威廉姆斯，现年34岁，两人之前育有一个8岁女儿。2020年5月，杰西卡生下了他们的二女儿。2020年10月，杰西卡发现自己再次怀孕。

根据新冠疫情相关规定，杰西卡只能一个人去医院做B超。医生刚开始告诉杰西卡，她怀的是双胞胎。但仔细查看B超影像后发现还有第三个宝宝，这让杰西卡非常惊讶。

男友对此也十分震惊，但随后两人都觉得很幸运，因为“每次怀孕都是一种祝福。”

提前分娩，照顾宝宝辛苦却很幸福

为了宝宝们的安全，杰西卡在孕31周时就去医院提前生产，这离她上次分娩间隔了11个月。三个宝宝在新生儿护理中心待了7个星期，才出院回家。

对杰西卡来说，照顾这么多宝宝并不是一件容易的事，她形容最近这一年是“风风火火的12个月”。宝宝们需要同时吃奶，而且换纸尿裤不是只换一个，而是三个。

尽管非常辛苦，但杰西卡和她的男友都认为自己“幸运且幸福”。而且，他们的大女儿因为有这么多弟弟妹妹，而感到十分开心。

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