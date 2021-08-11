32岁冠军被暗讽嫁不出去，女性只配被谈论婚姻吗？

历时16天，东京奥运会终于在8月8日落下帷幕。中国代表队以38枚金牌、32枚银牌、18枚铜牌，共计88枚奖牌的好成绩位居第二。

在88块奖牌中，包括男女混合项目，共有53块奖牌是由女性运动员创造的！她们用实力证明了，女性在赛场上也可以闪闪发光。

而其中，实现了中国田径金牌“零”的突破的正是女子铅球运动员巩立姣。

作为一名已经训练21年、征战4届奥运会的老将，终于能够圆梦东京，登上奥运会的领奖牌，其中的心酸和激动难以表述。

但是赛后的某个采访，记者的提问让人非常无语。记者直言不讳地说，对巩立姣的印象就是女汉子，但是有一秒的突破。并当面问巩立姣：“那接下来对女孩子的人生有什么计划吗？”

巩立姣回答说，自己内心比较女孩子，退役就选择减肥结婚生子。

问及择偶标准，巩立姣说阳光善良就行。

记者又问：“要是你和他掰腕子，他……”

巩立姣回答：“不掰腕子，我很温柔的。”

短短几分钟的采访，看不到记者对一位奥运冠军应有的尊重，不问获胜心情，不关心身体情况，在意的全是那点私事。

而在一篇关于巩立姣的文章，提及女性可以被谈论的不是只有婚姻和外貌，还有梦想和成功。

巩立姣本人也在评论区回复了：“完全说出了我的心声！谢谢”

是啊，女性不应该被婚姻和外貌束缚住，她们同样有梦想和成功，而这些才是更值得我们关注的事情。

年龄不是界限，努力成就梦想

就拿巩立姣本人来说，从08年北京奥运会到16年里约奥运会上，她拿过1枚铜牌、1枚银牌，但都是因为排在前面的选手嗑药才替补上去的。作为一名有梦想的运动员，她想在完全依靠实力拿一次金牌来证明自己。

为此，她每天投球200次，举铁800公斤，不分四季，始终在训练的路上。她也曾试过减肥，但是瘦了30斤后成绩开始下滑，又赶紧吃了回来。因为比起外貌和体形，金牌才是她最想要的。

终于在32岁这一年，她多年挥洒的汗水没有被辜负，用20.58米的个人最好成绩，荣获冠军。

她最大的心愿就是能够用热情将铅球项目捂热，并且表示，只要国家需要，会一直练下去。这样的精神难道不比起婚姻、择偶更应该获得大家的关注吗？

这次东京奥运会还有一名特殊的选手，29岁的划艇奥运冠军徐诗晓。21岁因为划艇项目不受重视选择退役，成了广告公司的人事主管。17年得知女子划艇被列为东京奥运项目，她选择重返赛场，努力训练重回巅峰，终于在东京赛场重新圆梦！

此次奥运会女性金牌得主中，既有14岁的全红婵、21岁的杨倩这样的新人，也有29岁的徐诗晓、32岁的巩立姣这样的老将，她们都告诉我们，年龄从不是追梦的界限。

美有多种，学会尊重

没想到2021年了，一名央视记者面对运动员，首先关心的竟然是运动员不够女生，是女汉子。确实，巩立姣与时下的“白瘦幼”审美背道而驰，她没有蚂蚁腰，也穿不进bm服装。但她浑身洋溢着健康之美，并向大家传递着铅球运动之美。

还有女子举重87公斤级冠军李雯雯，一位爱漂亮的00后小姑娘。

没错，她是胖，甚至因为胖而睡不了奥运村的纸板床，只能打地铺。

但是她这种胖完全是出于项目的需要。此次比赛她所创造的抓举140kg，挺举180kg的成绩，都刷新了奥运会记录，当之无愧的女子举重87公斤级的王者。

而且，胖只是外表，可爱漂亮是从内散发的。相信不少人都看过这个李雯雯和她的教练的图。活似一只大熊猫，没有人能不被她可爱到。

就像李雯雯自己在微博上说的那样，她是“大身材小可爱”。

我们拥有张雨霏、管晨辰这种传统意义上的高颜值女运动员，

但我们也可以欣赏巩立姣、李雯雯这样由内散发着可爱美丽的运动员。

因为比起外表，她们在赛场上为了梦想奋力拼搏的身影才是最具魅力的。

谁说25岁后不能当运动员？谁说30岁后人生再无可能？谁说胖就是女汉子？谁说女性都得结婚生子？谁说……

奥运会落幕，但运动员的精神永不过时。他们用自己的努力告诉我们，长相、年龄不值一提，结婚生子不是终点，努力、自信、拼搏才是人生永恒的主题！

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