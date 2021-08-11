8岁男孩发烧两个月，或影响生育能力，只因喝了这种奶……

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8岁男孩喝生羊奶，感染布鲁氏菌病

近日，一则新闻引发众多爸爸妈妈的关注。

福建一名8岁男孩，突然出现了不明原因的发热，持续两个月未见好转。

最终医生在他的血培养中检出羊布鲁氏菌，确诊为布鲁氏菌病。进一步检查，又发现他的睾丸出了问题，可能面临不育的风险。

看到布鲁氏菌病，很多爸妈脑袋里可能有个问号在闪烁。这是个什么奇奇怪怪的病？没听说过呀！

布鲁氏菌病，简称布病，是由布鲁氏菌感染而引发的一种人畜共患传染病。我国将其归为乙类传染病。

那8岁的男孩是如何患上这种病的呢？

经过家长回忆，原来是男孩喝了一种奶——生羊奶。羊奶自然是个好东西，为了获取最佳最新鲜的营养，家长就给男孩喝了最新鲜的奶。

如何“最新鲜”？

现挤，现喝，纯天然无添加！

新鲜是新鲜了，可家长怎么也没料到，孩子刚喝了一周，就出事儿了。

原来，布病的主要传染源就是羊、牛、猪等家畜。该病常见于牧区，尤其是在动物产仔的季节，牧民需要为其接生，更易增加感染风险。

一旦羊、牛、猪等动物感染了布鲁氏菌，它们产出的奶中也就带有这种致病菌，男孩喝了未经任何处理的生奶，也就会被感染。

现实生活中，还有不少迷信这种“新鲜奶”的人。

甚至有人说自己喝了很多年，啥事儿都没有。唐唐妈只能说一句，无知即无畏！

没有经过检疫的现挤奶是非常不安全的。正规的奶类加工企业在收到原料奶后，会进行一系列的检查，确认原料奶营养含量、细菌含量都达标，才会进入加工，采取“巴氏加工工艺”“超高温灭菌加工”进行杀菌处理。

其实国家早就明文规定，现挤的羊奶是不允许直接销售的。但是仍旧防不了那些走街串巷的小贩，也挡不住那些将现挤羊奶当做宝的人们。

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布鲁氏菌病，少见，但后果严重

布鲁氏菌病，大多数人都不甚了解，但是不幸染上，却很难治愈，有的甚至影响一生。

最近有关此病的一个重大新闻事件，就是兰州“布鲁氏菌事件”。

2019年11月28日，兰州兽医研究所先后报告有4名学生布鲁氏菌病血清学阳性。截至2020年9月14日的300多天时间里，确认阳性的从4人增长到3245人。

初时，大家都猜测是兽研所里实验室发生了感染。

后来查了又查，才发现罪魁祸首是位于上风口的一家生物药厂。

“7月24日~8月20日，长达近一个月的时间里，该药厂在生产兽用布鲁氏菌疫苗的过程中使用了过期的消毒剂，导致生产发酵罐排出的废气中有幸存的布菌。这些含菌废气形成的气溶胶，随风飘散，殃及了下风向400多米远的兰州兽研所。”（来源网易号：虎嗅APP）

那感染上这种病，都有什么症状呢？来看看兰州感染了布鲁氏菌的患者是如何说的。

“将近一年的时间里，我剧烈的腰疼、冒汗、困乏、身体肿大，先后做过3次血清检测，感染数值是当时检查结果中最高的：1:400++++。”

“我现在浑身疼，右手小拇指也肿的胖胖的，吃了半年药一直都是这样，而且由于吃药，我的胃和肚子一直都在难受，小便也是红色的，不敢再吃药了。”

“我的腿现在好一点了，但是腰和胯部昨天晚上疼的厉害，肋骨也像要断掉一样一直疼，吃药这么久了，也没有好转。”

由此可见，染上这种病，治疗过程很漫长，如果在急性感染期没有得到及时有效的治疗，转为慢性感染后，可能很长时间都难以摆脱这种病痛的折磨，甚至危及生命。

而孩子免疫力低下，更易被病菌侵扰，引发感染。

孩童的感染源十之八九都是生羊奶。

如果治疗及时，孩子可能很快就能痊愈。但是如果延误了治疗，很可能影响未来的生育能力。男孩容易患上睾丸炎，女孩则容易患上卵巢炎。

看完这些，你还敢给孩子喝生羊奶吗？

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哪种奶最适合孩子喝？

很多人都说生奶更有营养？真的如此吗？

按照杀菌方式来分，我们可以大概分为生奶、巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶。其实三种奶在营养方面没有显著的差别，特别是在蛋白质和钙含量这两种营养素上。

唯一有差别的就是维生素含量，生奶中含量会比后两者高些。

但是维生素的摄入，主要依靠均衡膳食，奶类中的维生素只是锦上添花罢了。

生奶中那一点点营养差异，并没有什么价值。所以，不建议直接喝生奶，如果必须要喝，也请一定经过充分的加热煮沸。

还是建议直接去超市购买经过杀菌处理的常温奶、冷藏鲜奶。

然而货架上的牛奶品牌众多，看得眼花缭乱，如何去挑呢？毕竟孩子的成长期，离不了奶制品的营养支持。

首先考虑储藏。如果有冰箱，经常在家里喝，那就优先考虑冷藏鲜奶，这是“最新鲜”的牛奶了。

如果没有良好的储藏环境，或者经常需要带到外面去喝，那就选常温奶。

其次学会看配料表。配料表越简单越好，如果配料表很长，说明添加了很多其他物质，就需要留意了。

简单来说，配料表上只有生牛乳，简单粗暴，没有水、糖、香精这些乱七八糟的东西，是最值得选的。

来源：年糕妈妈

接着看营养成分表。

一看蛋白质，蛋白质含量应高于2.9%，低于这个标准的牛奶，算不得“真牛奶”，看都不值得看一眼。给孩子选购的牛奶，最好蛋白质含量在3.2g/100ml以上。注意要看清是每100ml哦，有的品牌是以125ml甚至是200ml为单位的。

二看碳水化合物，牛奶中的碳水化合物主要是糖类/乳糖，含量在5左右是正常的。

简而言之，为孩子选牛奶，看三点：

1.配料表只有生牛乳；

2.每百毫升蛋白质高于3.2g；

3.每百毫升碳水化合物在5g左右。

这样是不是就很好选了？

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