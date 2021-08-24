沉迷低级快乐，正在毁掉你的孩子

要问起暑假里孩子们最爱的休闲方式，我想“刷短视频”一定榜上有名。

不光是在暑假，其实平日里孩子们刷短视频也很频繁，甚至有些家长也默许这种行为，将其视为“育儿神器”。

毕竟给孩子一个手机，就能让他安安静静坐在那里好几个小时，相比起打游戏，刷短视频的确要“经济实惠”得多~

然而，让孩子沉迷短视频真的好吗？它所带来的危害，远远不止我们以为的浪费时间、影响视力，甚至会影响到孩子的大脑和学习。

警惕“低级快乐”陷阱

前段时间，有关“低级快乐”的讨论上了热搜。

有不少网友表示，“要多读书、学习，追求高级快乐。”

低级的快乐，通过放纵就可获得；

高级的快乐，通过自律方可获得；

而顶级的快乐，煎熬后才可获得。

早在1995年，美国外交家布热津斯基就提出过“奶头乐理论”。由于二八定律的存在，贫富差距会越来越大。

为了让80%的人安稳于现状，占据绝大部分财产的那20%的人，就要给他们塞上“奶嘴”，让他们沉浸在唾手可得的“低级快乐”中，丧失抗争的欲望，也失去了思考的能力和时间。

而短视频正是“低级快乐”中的主力军。

回想一下身边孩子看的短视频，是不是大多充斥着直白搞笑不需要思考的情节，配上魔性洗脑的背景音乐，让孩子在不知不觉中一个视频接一个视频地看了下去？

而这些视频的内容大多虚幻浮夸，其中不乏一些扭曲的三观，容易让孩子误入歧途。

孩子的接受能力很强，如今的孩子嘴里谈论的都是网络流行语，哼的也大多是短视频上流行的神曲。在这样的年纪，让孩子接触低质量的短视频，很难让人不担忧。

沉迷短视频，会带来什么后果

即便抛开低质量的视频对孩子的不当引导，让孩子沉迷短视频这件事本身就会对孩子造成很大伤害。

当孩子沉迷短视频，长期处于“低级快乐”时就会上瘾，而这种上瘾对孩子大脑的发育是十分不利的。

上瘾会让大脑经历三个阶段，脱敏反应、敏化反应和大脑前额叶功能退化。

脱敏反应

我们感到愉快是由多巴胺决定的，当接收到新的刺激时，多巴胺会急剧增加，给人带来愉悦感。但当这一刺激成为常态时，多巴胺就会急剧下降，那么我们就需要更多的刺激来促进多巴胺的分泌。

放到刷短视频这件事上，也就意味着以前刷十分钟能得到的快乐，现在需要半小时甚至更多，其导致的后果就是，孩子花在刷短视频这件事上的时间越来越多，学习、运动、休息的时间都会变少。

敏化反应

上瘾后，大脑对符合这种“瘾”的东西会更为敏感，简单来说，一旦孩子沉迷刷短视频，其他的事情，比如读书、踢球、手工，就很难引起他的兴趣。

大脑前额叶功能退化

在不断的刺激、脱敏和敏化过程中，我们的大脑前额叶功能退化，会慢慢无法自控。

当孩子沉迷于低级快乐中，只想着刷短视频，就会对那些需要付出才能有所得的行为，比如读书、运动，逐渐失去兴趣。

而刷短视频带来的短暂快乐，并不能让他们拥有美好人生，当短暂虚幻的快乐散去后，孩子们又能得到什么呢？

如何避免孩子沉迷短视频

我们都知道短视频对孩子不好，那么如何才能避免他们沉迷其中呢？

1.带孩子做延迟满足的事情

刷短视频所带来的“低级快乐”之所以令人着迷，是因为它能带来“即时满足”。

当孩子看到搞笑视频，就会很自然感到快乐，这种快乐是即时的、毫不费力的。就像是嗑瓜子吃零食，食物进嘴的那一刻就能感受到美味，不需要等待，不需要付出。而像阅读这种行为，需要思考，需要积累，需要理解，读进去了才能感受到快乐。

但阅读这种正是我们要带孩子去做的事情，它需要孩子付出一定的时间和精力，取得一定的成果，才能感受到快乐。

这种快乐比即时快乐要深刻持久得多，当孩子爱上延迟满足的愉悦，自然也就能对低级快乐保持自律了。

2.培养孩子的兴趣爱好

课余时间，可以带孩子学画画、学跳舞、去运动、去旅行，让孩子拥有自己的兴趣爱好。坚持下来，孩子有了自己热爱的事情，自然也就没时间去沉迷短视频了。

3.以身作则，拒绝低级快乐

家长是孩子最好的老师，也是孩子的模仿对象。当家长都沉迷于刷短视频时，自然很难去引导孩子远离它们。

家长应该以身作则，专注于现实中的事情，增加陪伴孩子的时间，为孩子提供一个舒适、健康的成长环境，千万不要扔给孩子一个手机就完事了。

短视频盛行是时势所趋，我们不可逆转。但无数事实证明，耐得住性子、有专注力的人更容易走向成功。

不要让孩子宝贵的时间浪费在低级快乐上，靠放纵得来的短暂快乐是无用的，只会阻碍孩子取得更大的成就。

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