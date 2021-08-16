各月龄宝宝秒睡攻略，速度收藏~

宝宝经常半夜哭闹，老母亲只能绝望地爬起来安抚。哎，何时是个头啊？

那么，该如何让宝宝形成良好的睡眠规律，一觉睡到天亮呢？别捉急，今天小编给大家分享快速哄睡秘诀，快来pick：

宝宝的睡眠周期

想要减少宝宝夜间哭闹，父母一定要先了解婴儿的睡眠周期。睡眠周期有两种，一种是非快速动眼期，一种是快速动眼期。非快速动眼期是深睡状态，此时宝宝的大脑会分泌生长激素，促进身体发育和组织修复；而快速动眼期是浅睡状态，这时宝宝的大脑正在发育，他不但会做梦，还会面露微笑或出现其他动作。

何时让宝宝形成睡眠规律？

宝宝的睡眠周期大概是45-60分钟，其中浅睡期约占睡眠周期的二分之一。宝宝处于浅睡期时，大脑正在快速发育中，但只要有一点动静，很容易被惊醒。再加上宝宝消化系统还没有发育成熟，半夜醒来后很快就会饿，进而发生哭闹。

另外，宝宝出生6个星期后才会分泌褪黑激素，经常处于黑白不分的状态。直到6个月后他才可以分泌足够的褪黑激素，从而分得清白天和黑夜。

因此，从儿童健康发育的角度而言，宝宝3-6个月大时开始形成睡眠规律更合适。宝宝3个月前褪黑激素分泌不足，不能凭借光线变化调节作息，也不能分清昼夜，训练起来非常困难。

让宝宝形成睡眠规律，请牢记三原则

想让宝宝形成良好的作息规律，父母一定要注意以下三个要点：

1.营造良好睡眠环境

晚上到了入睡时间，妈妈要把室内灯光调暗，在宝宝清醒时就把他放在婴儿床上，然后轻柔拍打宝宝身体哄睡。大部分宝宝都有自我安抚入睡的能力，会记住入睡前的最后影像，半夜醒来后也可以自我安抚从而再次入睡。

2.建立睡眠仪式

宝宝6个月后，父母就可以帮他建立起固定的睡眠仪式了。妈妈要让宝宝习惯固定的睡眠程序，比如洗澡、喝奶、刷牙、讲故事、关灯等。另外，妈妈可以通过安抚或使用安抚玩具帮助宝宝尽快入睡。

3.帮助宝宝分辨白天黑夜

妈妈要让宝宝白天多活动少睡觉，帮助他分清昼夜的差别。

不同月龄宝宝快速哄睡法

宝宝半夜哭闹，父母该如何快速哄他入睡呢？不同月龄宝宝有不同方法，大家赶紧看过来。

0-3个月宝宝

3个月以下宝宝还不能分清昼夜，半夜会经常哭闹。宝宝是母乳喂养，妈妈可以躺着给他喂奶进行安抚；宝宝是奶粉喂养，妈妈可以用安抚巾、奶嘴、轻拍的方式进行安抚。

3-6个月宝宝

这个月龄的宝宝半夜惊醒，父母要先进行观察和轻拍，千万别立即将他抱起来。通过延迟满足的方式，让宝宝学会自我安抚从而再次入睡。如果宝宝肚子饿哭闹的很厉害，妈妈在进行安抚的同时要拖延时间喂奶或少量喂奶。

6个月以上宝宝

6个月以上宝宝半夜哭闹找妈妈，大家可以握住他的小手，拍拍他的后背，不要说话，也不要开灯，从而让他的情绪平复下来，慢慢进入睡眠状态。

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