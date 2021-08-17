孕期吃对了，长胎不长肉！

谁说怀孕后就得胖成球？只要吃得对，大肚婆就可以做到长胎不长肉！育儿网小编这就来教大家几招，从孕早期开始，教你怎么吃才科学：

孕期体重该如何保持合理增长？

一般来说，怀孕期间，准妈妈的体重平均增长6-8公斤。

孕早期前三个月，准妈妈摄取的热量大多会堆积在自己身上，并不会分给胎宝宝；到了孕中期，准妈妈摄取的营养会有一半提供给胎宝宝；进入孕晚期后，准妈妈摄取的营养大部分都会被胎宝宝吸收。

所以，到了孕中期和孕晚期再将重点放在营养上。

不同类型准妈妈的饮食建议

1.妈妈胖，宝宝瘦

饮食建议：注意补充优质蛋白质

出现这种情况，准妈妈要立即调整饮食，千万别耽搁。准妈妈在孕期体重增长较快，说明热量摄取充足，无需增加进食量。妈妈身上的脂肪可以给宝宝提供热量，但宝宝想要健康成长，要一定要增加蛋白质的摄入量。

请大家牢记，胎宝宝可以从妈妈那里获取足够的热量，但蛋白质的补充来自于准妈妈的日常饮食，比如无糖豆浆、水煮蛋，从而增加优质蛋白的摄取量。

2.妈妈和宝宝都胖

饮食建议：减少淀粉和油脂摄入

一日三餐要控制油脂和淀粉的摄入，蔬菜含有的热量较少，可以多吃。在主食的选择上，最好是米饭或其他耐饿食物，面类食物不抗饿，不建议大家吃。提醒大家，正餐一定要吃饱，下午喝一杯豆浆或牛奶即可，不要吃高热量的零食。

3.妈妈瘦，宝宝体型正常

饮食建议：饮食控制合理，继续保持

这是最好的情况，每个准妈妈都要向这个方向努力。怀孕期间，准妈妈饮食得当，就可以长胎不长肉，让宝宝体型正常。

4.妈妈和宝宝都廋

饮食建议：多补充淀粉，避免蛋白质转化成热量

这类准妈妈摄入热量不足，想要让胎宝宝长胖，应多吃淀粉类食物。准准妈妈除了一日三餐外，下午一定要选择合适的点心补充热量。

建议大家，点心可以吃红豆牛奶、绿豆汤等。这些食物蛋白质和淀粉含量较高，可以给准妈妈和宝宝补充营养和热量。

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