经历过一次宝宝高热惊厥，老母亲心态崩了

宝宝发烧，这在家长看来已经是习以为常了。但是有一种发烧情况，却令无数家长揪心，那就是高热惊厥。妈妈社区的@倾瑜 也经历过一次宝宝高热惊厥，说起感受，她用了“终生难忘”一词来形容。

姐妹们，你们有听说过高热惊厥吗？之前我觉得它离我好遥远，没想到高热惊厥竟然发生在我的宝宝身上，那个场景，经历一次真的终身难忘。

身边的小宝宝陆陆续续都在感冒、发烧、咳嗽。仙贝也没有幸免。第一次发烧，是先感冒，再咳嗽，继而发烧，烧了三天，退烧了，病也好了。

但是第二次就截然不同了。

宝宝一上来就咳嗽，干咳，没有痰。我们还没有反应过来，做出对策，当天夜里宝宝就开始发烧，烧到38度。吃了退烧药，白天没有发烧。第二天夜里，病情突然紧急。宝宝睡前38度多，我给他喂了退烧药，想着看能不能退烧。结果温度一直没有降下去。半夜一点，我又给宝宝喂了一遍退烧药。宝宝很不舒服，很困，我就把他放到床上了。

结果此时，我感觉宝宝在抽搐！打开灯一看，宝宝眼睛翻着，手脚僵硬扭曲，我的脑子嗡了一下，立马大叫“孩子发烧抽搐了！”

我，我老公，孩子奶奶三人赶紧抱着孩子往马路上跑。我拿出滴滴叫车到离我们最近的一家医院。中间看病的过程不再赘述，总之非常之繁琐。特殊时期，对于发烧的病人的收治，会遇到非常大的困难。

我们前后共跑了三家医院，孩子发着高烧，还经历了抽搐，我们却直到第二天白天的下午五点才给宝宝住上院，可想而知我们的内心有多么绝望。

住院的第二天，孩子经历了心电图、脑电图、核磁共振、多次抽血等等非常多的检查。真的好心疼他啊。做了如此多的检查，医生才确诊——是高热惊厥。救治方法就是一直观测他的体温，达到38度了就吃退烧药，基本和在家里一致。但是多开了一个防止宝宝惊厥的药。所幸宝宝后面没有再惊厥。

一回想这次经历心里就怕得要死，而且很害怕宝宝今后再发生惊厥。因为有惊厥史的宝宝今后再次出现的可能性非常大。而频繁的惊厥会给宝宝的身体和发育带来很大的影响，严重的会发展成癫痫。所以这次也做了一番功课，给大家全面地介绍一下高烧惊厥以及它的应对举措，大家防患于未然。

什么是高热惊厥？

高热惊厥是指宝宝发热初起或者体温快速上升出现的惊厥，排除了颅内感染和其他抽搐原因。一般发生在3个月至5岁的儿童身上。出现惊厥时的体温也各有不同，部分儿童38度时就出现惊厥。

高热惊厥的症状表现

抽搐，牙关紧闭，手脚紧缩，翻白眼，失去意识，时间从十几秒到几分钟都有，有些会口吐白沫。

高热惊厥的特点

1.一般出现在发热症状出现的24小时内

2.通常首发的年龄越小，出现时的体温越低，今后复发的可能性越大

3.会有很大程度的家族遗传特性。（我老公小时候就发生过两次。去医院诊断时，医生也会将家族遗传作为很重要的参考因素）

4.绝大多数的高烧惊厥属于良性惊厥，预后良好，不会对生长发育造成不利影响。

高热惊厥的处理措施

迅速将患儿置于平躺位，头偏向一侧，保持呼吸通畅。

惊厥发生时，不要强行抑制孩子的抽动。

待孩子状况稳定下来，送去医院，待医生评估、治疗。

孩子有过惊厥，再发热时有什么注意事项？

孩子发热时，不要用酒精和凉水擦身，而是用温水擦拭；

有高热惊厥史的孩子，发热超过38度，就要及时用退烧药。但此时孩子仍处于较高危的境地，因为退烧药起效需要一定的时间，而这段时间孩子是极易出现惊厥的，所以要密切观测体温，观察孩子状况，以及时采取应对措施。

孩子出现发热，尤其是最开始的24小时，可以吃安定预防，这个是处方药，需要医生开。

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