小月龄宝宝穿衣指南，快收藏~

刚出生的宝宝身体抵抗力差，容易生病，所以给他穿衣时，家长要多上心，下面就给大家说一说主要的注意事项：

1.给宝宝穿合适的裤子

宝宝的裤子应保持宽松，不要像紧身裤一般，穿了纸尿裤后就穿不了裤子。给宝宝更换纸尿裤时，宽松的裤子穿脱方便，更省时间，可以减少宝宝受凉生病的风险。

2.保护肚子不受风

身体最怕受凉的部位就是小肚子，小肚子受凉后会引发腹痛、腹泻等症状。大人尚且如此，更别说年幼的小宝宝了，尤其是新生儿。新生儿身体的各种功能还不健全，再加上脐带刚被剪短，脐部需要很长时间才能适应外部环境。此时腹部受凉，很容易引发胃肠道问题甚至诱发其他疾病。

无论什么季节，家长都要保护好宝宝的肚子，不要让他受凉。育儿网建议各位家长给宝宝穿连体衣，以免腹部外露。如果给宝宝穿分体式衣服，最好把上衣塞进裤子里，以免宝宝玩闹时把肚子露在外面，受凉生病。

3.衣服穿脱方便，不卡脑袋

给宝宝购买衣服时，最好购买纽扣式或者拉链式的衣服，从而免去套头的麻烦。如果大家给宝宝买套头式衣服，要选择领口较宽松，有弹性的款式，以免卡住宝宝的小脑袋引发哭闹。

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