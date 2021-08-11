吃鱼补脑，这四种鱼必须安排！

鱼肉鲜嫩，具有很高的营养价值，被认为是不容错过的补脑食物。市场上出售的鱼类有很多种，哪种鱼更有利于宝宝的消化吸收，让他更聪明呢？今天小编就来给大家科普相关知识，赶紧来看看吧~

这几种鱼适合给宝宝吃

1.鳕鱼

鳕鱼肉质鲜美、入口顺滑，深受人们的喜爱。鳕鱼有“餐桌上的营养师”的美誉，脂肪含量比其他鱼类低70％，可以用新鲜鳕鱼给宝宝做鳕鱼香菇粥吃。

2.鲈鱼

鲈鱼含有大量磷、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分，有益于宝宝的大脑发育。而且鲈鱼的鱼刺较少，肉质细嫩，大家可以清蒸鲈鱼给宝宝当辅食。

3.三文鱼

三文鱼的蛋白质含量高于其他鱼类，可以提高宝宝的身体抵抗力。三文鱼没啥鱼刺，口感顺滑，烹饪起来也简单方便，可以给宝宝做三文鱼蔬菜粥。

4.带鱼

带鱼富含钙、维生素、卵磷脂，有助于宝宝的智力发育。带鱼的鱼刺较整齐，碎刺较少，妈妈可以把鱼肉搅成鱼泥喂给宝宝吃。

宝宝吃鱼要注意的问题

1.吃鱼要适量，每次吃50-100克为宜，每周吃鱼1-2次。如果宝宝特别喜欢吃某一种鱼，妈妈可以让他多吃一点，但不能当主食吃。

2.宝宝吃鱼如果过敏，妈妈就不要强迫他。等一段时间，宝宝的免疫功能有所增强，再安排吃鱼。

3.宝宝吃生鱼或未煮熟的鱼很容易会感染生病，导致出现腹痛、生理性黄疸等病症。

此外，宝宝吃鱼有利于智力发育，但妈妈一定要注意鱼刺卡喉的问题！

宝宝什么时候适合吃鱼

许多专家建议等宝宝一岁后再给他吃鱼，1岁后宝宝的免疫系统和消化系统发育更完善，对鱼肉的接受能力更强。

另外，如果家人有过敏史，如花粉症、哮喘、食物过敏，建议等孩子3岁后再给他吃鱼。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)