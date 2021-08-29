当心了！这些辅食会让娃越吃越廋！

众所周知，宝宝6个月后就可以吃辅食了。宝宝吃辅食的目的就是补充均衡又充足的营养，从而满足生长发育所需。因此，给宝宝添加辅食，不只是让他吃饱，更重要的是让他吃的有营养。有的妈妈在添加辅食时选错了食物，导致宝宝越吃越廋。那么，哪些食物不适合给宝宝当辅食吃呢？

1.米汤

很多妈妈认为，米汤是万能辅食。米汤虽然好消化，但含有的营养元素非常少，主要成分就是淀粉、少量蛋白质和水，会妨碍奶量的正常摄入。

宝宝正处于生长发育的关键期，经常吃米粉无法摄入充足营养满足生长发育所需，久而久之，就会导致宝宝营养不良和发育迟缓，

2.自制米粉

宝宝出生6个月后，体内储存的铁元素基本消耗殆尽，需要从日常饮食中摄取铁元素。自制米粉的主要原料是大米等植物性食物，铁的含量较低，宝宝长期吃自制米粉，很容易缺铁。再说，自制米粉的主要成分是淀粉，营养密度很低，难以摄入充足而全面的营养。

成品婴儿米粉采用先进工艺生产，不仅有效避免营养元素的流失，还添加了铁、锌、钙、膳食纤维和维生素，可以满足宝宝生长发育所需。

3.汤拌饭

很多老人喜欢给宝宝吃汤拌饭，他们认为汤更有营养，比如骨头汤里就含有大量的钙。事实上，骨头汤中含有的钙非常少，蛋白质含量也很低，而肉本身含有的营养更多更丰富。

给宝宝添加辅食，妈妈不要给他吃果汁、鱼汤、骨头汤、肉汤等食物。宝宝胃口较小，吃大量低密度食物会增加饱腹感，无法摄入充足的营养。

4.果汁

美国儿科学会认为，不满1岁的宝宝喝果汁弊大于利，建议父母不要给他喝。

果汁主要有两种，一种是市售成品，另一种是鲜榨果汁。成品果汁在生产过程中会添加甜味剂、防腐剂、色素、香精等物质，别给宝宝喝。而鲜榨果汁在制作过程中会使纤维素、维生素等营养元素大量流失，这样的果汁含有大量糖分。从这个角度而言，即使是纯果汁，营养价值也比正常水果低很多。

5.菜水

不少妈妈认为宝宝吃菜泥难以消化，或者担心宝宝不喜欢吃菜泥，便给宝宝吃菜水。妈妈把蔬菜放到开水里煮几分钟，接着捞出喂给宝宝吃。

其实，用开水煮蔬菜就是在烫焯蔬菜。菜叶上残留的草酸、农药全都溶解进水中，宝宝吃这样的菜水不但不能摄取到营养，反而会影响自己的身体健康。再说，宝宝胃容量本来就很小，菜水占据大部分空间，会影响宝宝正常吃奶和吃辅食，妨碍身体吸收其他营养物质。

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