如何引导不肯上学的孩子？机智老母亲这样做

眼见着离开学的日子越来越近，各位家长按耐不住激动的心，神兽就要归笼啦~不过，如果孩子不肯上学怎么办？赶紧收下下面这份攻略，以备不时之需。

1.家长要表明态度

孩子说“我不想上学”时，父母必须立即表明自己的态度：一是，很乐意帮助他解决学校遇到的问题，二是，希望他今天能坚持上学。父母要先询问孩子不愿意上学的原因，并帮助孩子解决问题，并鼓励孩子一起去上学。

2.及时和孩子沟通

孩子放学后想跟家长谈谈今天发生的趣事，父母要不妨耐心倾听，并和他多多讨论，让他觉得上学是件很有趣的事。

4.亲自送孩子上学

孩子不肯上学的原因有很多，比如身体不舒服、和同学吵架、老师不喜欢自己、不会做作业等。父母要学会理解孩子，并且帮助他解决，解决问题后还要亲自送他去上学，让他明白父母会一直陪伴着他前行。

5.让孩子学会与人交往

家长可以带孩子去朋友家做客，或者让其他小朋友来家里玩，让孩子获得与他人的友谊。当孩子看到其他小朋友上学时，他也会想去上学。

6.和老师多多交流

发现孩子不肯上学，父母应主动联系老师，并告诉老师自己了解的情况，和老师一起讨论解决下这个问题。一个充满爱心和体贴的老师，对孩子的健康成长有很大帮助，家长要和老师一起帮助孩子度过难关。

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