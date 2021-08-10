花式香橙玫瑰包，甜蜜又浪漫，唇齿留香

无论什么年龄的女性，养颜是永远是不落伍的话题，那咱今天就说说养颜。这款花式面包，面团中加入了橙皮屑，不仅颜色更漂亮，香气也更加怡人。不过香橙不是重点，重点是面包中的馅料：玫瑰酱。很多妹子容易手脚冰凉，这其实往往就是血液循环不畅而引起的。用这款玫瑰酱做馅的面包作为送给自己、闺蜜或妈妈的约会礼物再合适不过了，贴心又甜蜜。

材料：

主料：高粉200g，蛋液20g，牛奶120g，细砂糖24g，盐2g，酵母3g，橙皮1个，黄油20g。

配料：玫瑰酱90g、花生碎少许。

做法：

1. 将除黄油以外的主料放进面包桶，揉至面团出筋、表面光滑后加入黄油继续揉，揉至扩展阶段；

2. 将揉好的面团放入容器；

3. 盖上容器盖子，放入烤箱，选择发酵功能；

4. 约1小时后，手沾高粉插进面团检测，如小洞不回缩，面团不塌陷，证明基础发酵结束；

5. 将面团取出，轻压排气后，分割成6个小面团，滚圆后松弛15分钟；

6. 松弛后的面团擀成圆形，翻面后包入馅料；

7. 收口捏紧，轻轻按扁，留出中心位置，用剪刀剪出8个开口；

8. 将面团放在烤盘上，注意留出间隔；

9. 烤盘放入烤箱，同时放入一碗热水，继续进行最后发酵；

10. 最后发酵结束后，表面刷蛋液，中心撒适量花生碎点缀；

11. 烤箱设置为上火180℃、下火150度预热，预热结束后将烤盘放在中下层，烘烤20分钟左右；

12. 烤好后的面包迅速取出，放在烤架上晾凉。

小提醒：

1. 玫瑰酱也可以换做其他喜欢的馅料；

2. 注意剪口时留出中心，不要剪断。

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