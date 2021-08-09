这个跳水的妹妹，可以直接封神了吧？

这两天，“全红婵”这个名字火遍了全国。

14岁的跳水小将在东京女子10米跳台单人项目上，一跳成名天下知。五跳三个满分，碾压式夺金！

下面，请欣赏3个满分动作：



（第二跳）



（第四跳）



（第五跳）

全红婵最终以总分466.20分夺得冠军，打破了师姐陈若琳在北京奥运会上创造的该项目447.40的最高分纪录，这也是中国代表团本届奥运会拿到的第33枚金牌。

讲个冷知识，全妹这套动作的满分是477，她跳了466.2，换算成百分制【97.7分】。很难想象，这是一个14岁孩子创造的奇迹！

称之为神，真不过分！

两个男教练开心地比心，像爸爸一样，看着自己的“女儿”学有所成

还开心地把全妹举高高，真是太有爱了！

跳水梦之队yyds！

这个年仅14岁的小妹妹，给全球观众带来了一场视觉盛宴。

体操奥运冠军李小鹏感叹：“我往水里扔个硬币，都比她水花大吧”

解说都说：“像吸水机把水都吸进去了，一点水花都没有！”

网友们更是激动大赞，直呼妹妹是“跳水天才”、“会水花消失术的小仙女”！

这只小人鱼不仅会水花消失术，就连水下的动作也是特别帅气，爱了爱了！

私底下的全红婵也敲可爱：

★ 以为不用上学，才来练跳水

结果还是要上学，

现在不但要上学，还得文体两开花

★ 喜欢玩游戏，“吃鸡”或“王者”，可是因为年龄不够，只能打一个小时

两盘不够唉……

结果，为了督促妹妹学习，腾讯方面直接把我们奥运冠军玩王者荣耀的时间长从一个半小时缩短成一个小时。

妹妹估计要哭了

★ 为了奥运比赛，把红孩儿炸毛造型给剪了

曾经：

现在：

★ 接受记者采访，

「你性格是怎么样一个人？」

「谢哥？杏哥儿？是谁啊」

哈哈哈哈，全妹妹把我笑晕了

★ 预赛一完，她就赶忙换好衣服，跑去找队友陈芋汐，“走啊！吃饭！干饭！”

干饭人实锤了！

★ 全红婵妈妈吐槽女儿最爱吃辣条

小卖店老板娘也现身证实

怪不得有不少网友看完后说，自己「无痛当妈」

要是有这么一个闺女，做梦都能笑醒，又可爱又争气！

很多人都说全红婵天赋异禀，但你也一定听过这句话“天才是1%的灵感加上99%的汗水”。

你也肯定不知道，这个小妹妹才进国家队9个月，她之所以能脱颖而出，就在于能吃苦。

在同龄孩子里，全红婵是训练中最努力，最能吃苦的，就连以“严格”闻名的中国跳水队教练都不禁被这个小女孩折服。

一天训练200-300个后空翻，120次跳水，如果有失误，再回去跳十次。

要知道，跳水队运动员的体重、体型都有很高的要求，所以全红婵几乎不能吃高甜、高热的零食。

虽然她的梦想是开一个小卖部……

全红婵还是个懂事的孩子，她的家里条件不大好，母亲因为出了车祸，身子一直很弱。

尽管家人都不想让全红婵担心，但小妹妹一直以奥运冠军为目标，为国争光，为父母争光，挣钱为妈妈看病！

看看咱们身边，一个14岁的孩子通常在做什么呢？上课，打游戏，看电影，和父母去全国旅行游玩……

但全红婵，她连游乐园都没去过……

好在，现在妹妹已经成为了“团宠”。

长隆反应迅速，已经安排了：

小卖部也有了：

辣条也来了：

湛江市医院也表示为全红婵爷爷跟患病的妈妈提供全方位的医疗保障服务：

妹妹值得！！！

这位14岁小将创造了十米台的历史奇迹，惊艳了世界，开启了属于自己的时代，勇敢又强大的孩子，未来可期！

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