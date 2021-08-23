天热孩子吃不下，如何给娃添加辅食？

烈日炎炎，宝宝的食欲有所下降，哄他吃饭本就不容易，更别提正在添加辅食的宝宝了。那么，天热该怎么给宝宝添加辅食呢？

1.让宝宝多喝水

烈日炎炎，宝宝出汗量较大，妈妈要让宝宝多喝温白开，不要等他渴了才喝。宝宝喝水要遵循少量多次原则，让宝宝科学补水。

2.注意补充钙和维生素D

夏季是佝偻病的高发期，主要有两个原因：一是，夏天气温高，宝宝食欲不佳，进食量下降，从食物中获取的钙质也相应减少，再加上很多宝宝缺乏维生素，无法促进钙质吸收；二是，夏天宝宝出汗较多，钙质容易流失。夏天钙质流失多摄入少，自然容易患上佝偻病。

3.适当给宝宝补铁

夏天也是儿童腹泻的高发期，宝宝长时间腹泻会造成肠道粘膜损伤，甚至发生部分脱落，不但会妨碍铁元素的正常吸收，还会导致替体内铁元素流失。宝宝缺铁除了会妨碍身体和智力发育，引发智力落后和发育迟缓外，还会降低抗感染能力和身体抵抗力。

4.补锌

夏天气温高，宝宝容易大量出汗。高温环境导致消化酶活性下降，食欲不振，影响摄取锌元素。而宝宝缺锌又会导致食欲下降，进而产生恶性循环，严重影响身体健康。

5.食物要新鲜卫生

夏天气温较高，食物非常容易腐败变质。父母烹饪辅食时一定要购买新鲜食材，现做现吃，从而保证宝宝的肠胃道健康。

小编要提醒各位妈妈注意的是，购买食材要越新鲜越好，食材买回家后不要在冰箱里存放太长时间。冰箱并不是万能的，食材存放时间过长同样会腐败变质。

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