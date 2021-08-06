停留在34岁的朱小贞：她的悲剧，揭示了女人最该看透的4件事！

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关于林某斌的最新通报来了

近日，@杭州公安 通报了林某斌事件的最新调查结果，澄清了以下几个谣言：

“林某斌与莫焕晶有不正常关系”，谣言！

“莫焕晶与任某真有亲戚关系”，谣言！

“莫焕晶系任某真介绍到朱某贞家中做保姆”，谣言！

“林某斌案发当晚在现场附近”，谣言！

“案发现场有三名消防员为林某斌哥哥、林某斌妹夫、莫焕晶儿子”，谣言！

“林某斌另有一个4岁的儿子”，谣言！

……

对于网友举报的“林某斌涉嫌偷税漏税”“涉嫌非法公开募捐、诈捐”等情况，将认真调查，依法处理。

从通报来看，目前林某斌并没有什么违法之处。

对于朱小贞父母采访中透露的家暴、出轨等问题，时隔多年，也缺乏证据支持。

林某斌因一场大火而成了“网络名人”，又因一份生女官宣而被群起攻之。他始终是这场网络风暴中的焦点。

当舆论围着他沸沸扬扬时，我却想起了朱小贞，那个在大火中失去了生命的女人，那个拼命想保护三个孩子的妈妈。

今天，唐唐妈不想谈论林某斌有罪无罪，只希望世间再无朱小贞的悲剧。

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婚姻中的朱小贞

都说婚姻是女人人生中的分水岭，朱小贞的人生正好印证了这句话。

婚前，她是父母捧在掌心的娇娇女，是被哥哥保护的妹妹。她的前半生可以说没受过什么苦。

而后她结识了林生斌，哪怕违背父母意愿也要跟他走到一起。为了争取父母的同意，她自己拿出3万块作为彩礼给了父母。

在小贞的坚持下，父母终于妥协了。

那一刻，她一定笃信身边人能够给她幸福的婚姻。她带着满满的期待走入婚姻殿堂，成了妻子，做了母亲。

2007年，24岁的小贞生下大女儿，此时她还能一边带娃，一边打理自己的事业。

生下小儿子后，为了让丈夫无后顾之忧，她主动退守家庭，将付出多年心血的公司全权交给丈夫林生斌打理。

她跟闺蜜说，自己对丈夫很信任，公司交给他，她也很放心。

就这样，她日复一日围着孩子转，准备一日三餐、辅导孩子功课、陪孩子们玩耍，所有事情她都亲力亲为。在她的悉心照顾下，三个孩子聪明可爱又懂事。

这其中，她也数次崩溃过，还向丈夫诉苦：“三个人在家，打仗一样！”“这么些年来都如此，我神经衰弱了……”

可是林生斌的回应是：“吃得苦中苦，方为人上人。”他当然知道妻子很“苦”，但是他没有想到去帮衬一把，而是鼓励妻子“坚强”。

大女儿的钢琴老师也曾反映，从未见过孩子爸爸来陪着上课。

就连被困火场时，小贞都没能打通丈夫的电话。

前半生得了万千宠爱的小贞，终于尝到了婚姻里的孤独苦楚。

即使如此，她也回不去了。小贞父母曾说，结婚后女儿很少跟他们说自己的事。也许她是不想父母为自己担心，也许，她很清楚说了也未必有用。

采访中小贞父亲曾提过一件事，那一次女儿透露自己被出轨被家暴，思想传统的父亲也只是安慰女儿：家庭过得去就行。

这也是老一辈父母的主流思想，他们认为只要日子过得下去，能不离婚就不离。

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婚姻中，女人最该看透的4件事

现实生活中，有无数个朱小贞。

婚前，她们也曾努力打拼，在职场创出一片属于自己的天地；婚后，她们满怀希冀，却被现实泼了一头冷水。

女人要想在婚姻里过得好，这4件事一定要认清。

1.嫁人之前一定要看家境

看了朱小贞的悲剧，很多人说一定要拒绝扶贫式婚姻。其实唐唐妈觉得，这句话并不绝对，主要还是要看人，看清他的三观，更要看对方的原生家庭。多数人的思想是受原生家庭影响的，这种长达数年的影响可以说根深蒂固。

那些隐藏在爱情滤镜下的真实人品，可能就藏在对方家庭的相处模式里。

一位女性网友说，她受邀去男朋友家里，回来之后就决定嫁了，因为她看到男朋友的爸爸亲手为妻子剥虾。她相信，在这种氛围中成长的男朋友，以后也会懂得照顾妻子。

如果对方的父亲强势又自大，惯常使唤妻子，那就要当心了，他的儿子很可能有样学样。

所以，嫁人之前，一定要看清对方的家境。

2.婚姻里，家庭排序不能错位

朱小贞父母接受采访时，提起女儿跟他说过，林生斌将家里上百万钱款分别借给了他的兄弟姐妹，还要不回来，这让她很生气。

当然，这一点无法证实。如果属实，那林生斌无疑是一个把兄弟姐妹看得比妻子还重的人，这一点在婚姻中是致命的。

女人需要归属感，而男人把原生家庭看得太重，就影响了女人归属感的建立。所以，矛盾就产生了。

结婚之后，无论男方还是女方，都要建立好自己心目中的家庭排序。

唐唐妈认为，正确的家庭排序应该是：夫妻关系第一位，亲子关系第二位，与父母兄弟亲戚的关系第三位。

家庭排序错位，婚姻就容易鸡飞狗跳。很多婆媳矛盾就是这样产生、激化的……

3.放弃事业，是一件很危险的事

说起这个，唐唐妈就想到“蒋凡、董花花、张大奕”事件，当时很多网友觉得董花花高攀了蒋凡，她只是一个全职主妇，对蒋凡没有任何帮助。

这看起来当然很荒谬。但是在现今国情下，这就是残酷的真相。

有网友爆料，朱小贞的大嫂曾经吐槽，认为小贞天天除了带孩子，什么都不干。what？一个女人带三个孩子，这叫什么都不干？即使有一个保姆帮忙，那也是两个女人带三个孩子，完全不轻松！更何况，这个保姆靠不靠得住，还需要打一个问号。

传统文化让很多人默认女人照顾家庭带孩子是分内事，而付出是以货币为衡量标准的。所以出现了很多荒谬的言论：

“你是靠我养着的。”

“你除了带孩子，啥都不干。”

如果必须有一个人放弃事业，那请三思再三思，这个男人到底值不值得！全职真的是一件很危险的事，做好风险评估很重要。

4.该止损时就止损，守住底线

豆瓣有个帖子，题目是《女性太缺乏生存教育了》，其中有段话让我印象深刻：

“我看过的离婚案件中，有的妈妈，被出轨的老公气到得宫颈癌，却什么都不做，临死前只是哭着跟女儿道歉，说没为她争取到应有的权利。

前段时间有个新闻，结局令人意外。

一个三孩妈妈与丈夫争吵，被丈夫扔下楼，身受重伤。在网友希望严惩其丈夫时，她却选择了原谅，因为她担心丈夫跟她离婚。

哀其不幸，怒其不争。这应该是所有人的想法吧！

我个人认为，拒绝家暴，对出轨零容忍，都该是婚姻的底线。看过太多案例，对家暴一忍再忍，却愈演愈烈；对出轨一忍再忍，却换来变本加厉。

当然这又涉及到上一个问题，女人一定要有自己的事业，有钱，才有底气，才能守住底线。

婚姻中，请一定要记住：靠自己比“我养你”更可靠，及时止损比一味忍让更重要，学会真正爱自己，才能从婚姻中获得最完美的幸福。

希望世间再无朱小贞的悲剧。

希望善良的人能被善待，恶人终将自食恶果。

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